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El gol fantasma de Defensa y Justicia después de que Enner Valencia puso a Boca 1-0

Mientras los jugadores de Boca festejaban el tanto de Enner Valencia, el equipo visitante sacó del medio y convirtió una jugada que generó sorpresa en La Bombonera; el gol no fue convalidado

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El gol fantasma de Defensa y Justicia después de que Enner Valencia puso a Boca 1-0
El gol fantasma de Defensa y Justicia después de que Enner Valencia puso a Boca 1-0

El sábado, Boca Juniors venció por 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y se consagró campeón en la tabla general del fútbol argentino, en un encuentro que dejó una situación insólita: el “gol fantasma” del equipo visitante después del gol de Enner Valencia, al final del partido.

La acción ocurrió instantes después de que el delantero ecuatoriano marcara para el conjunto xeneize el gol sobre la hora que le dio el campeonato. Mientras los jugadores de Boca todavía festejaban el tanto y gran parte de la atención estaba puesta en la celebración, Defensa y Justicia reanudó rápido el juego desde el centro de la cancha y llegó a convertir. Obviamente, el gol del visitante estaba viciado de nulidad y no fue convalidado, porque el árbitro no había dado la orden de reanudar el juego y ningún jugador de Boca estaba en su campo.

La secuencia provocó desconcierto tanto dentro del campo de juego como en las tribunas de La Bombonera por esa polémica jugada ocurrida en medio de los festejos por el gol local.

Sin embargo, lo más insólito ocurrió instantes después. Desde una de las tribunas del Gigante de Arroyito surgió el rumor de un supuesto empate de Defensa y Justicia que rápidamente se propagó por todo el estadio y engañó tanto a los hinchas como a los propios jugadores de Rosario Central.

Como ese resultado le habría dado el título al Canalla los futbolistas comenzaron a festejar lo que creían que era una consagración.

Encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026. En el Estadio La Bombonera de Boca Juniors el 7 de Noviembre de 2026.
Encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026. En el Estadio La Bombonera de Boca Juniors el 7 de Noviembre de 2026.Manuel Cortina

Los jugadores corrieron por el campo de juego, se subieron a los alambrados para encontrarse con los hinchas y algunos simpatizantes incluso invadieron la cancha.

Pero la realidad apareció pocos minutos después: el gol nunca había existido. Boca había derrotado 1-0 a Defensa y Justicia y ganado el título de la Tabla Anual.

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