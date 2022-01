El inesperado look de Lionel Messi en la ceremonia de The Best: “¿Está en pijama?”

Este lunes, la FIFA entregó los premios The Best que galardona, entre otras cosas, al mejor futbolista del año 2021. La ceremonia tuvo su epicentro en Zúrich, Suiza, pero, a diferencia de otros años, a causa del coronavirus, los nominados participaron a la distancia. Entre ellos, se encontraba Lionel Messi, que apareció desde su residencia de París con un look tan de entrecasa que llamó la atención en las redes sociales.

Muchos usuarios, incluso, señalaron que el rosarino había participado de la velada de entrega de premios más importante del universo futbolístico nada menos que con un pijama. Como no podía ser de otra manera, la apariencia informal del astro argentino se convirtió en tendencia.

En el sentido estricto de la información sobre los premios The Best, se debe decir que el argentino campeón de América 2021 con su selección no recibió el premio al mejor futbolista, ya que fue superado por el polaco que integra el Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Pero, por otra parte, Messi formó parte, una vez más, del equipo ideal elegido por FIFA.

En ambos momentos de esta ceremonia -cuando se elegía al mejor futbolista masculino y se definía al 11 ideal-, el rosarino apareció en pantalla, para millones de personas en todo el mundo, con una sonrisa, distendido y ¿en pijama? Su imagen no tardó en reproducirse en las redes sociales. Especialmente en la más ácida e impiadosa de estas plataformas: Twitter.

Sin embargo allí, los comentarios por el look de Messi, lejos de ser críticos, fueron más bien un poco de asombro y otro poco de admiración por la poca importancia que le daba el astro a su apariencia personal en una celebración tan trascendente para el fútbol mundial.

“Todos los nominados de traje y Messi en pijama y cerca de la cámara como mi abuela en las videollamadas. Cómo lo banco”, escribió el usuario Fran. En efecto, ilustró el posteo con la foto del 11 ideal con todos con atuendos elegantes, excepto el 10 del PSG. “Todos de traje y Messi en pijama. Jajajaja”, festejó, en el mismo sentido, el tuitero Tomo.

“Estaba prácticamente en pijama y tentado. No me importa el premio, Messi sigue siendo el mejor del mundo”, escribió la usuaria Juana Fernanda Quintera, que eligió para su tuit el video de la entrega al mejor futbolista. En la imagen se veía al presidente de FIFA, Gianni Infantino, en vivo, y atrás de él, la imagen de los ternados: Robert Lewandowski, el egipcio Mohamed Salah, y el argentino Lionel Messi.

“Jajaja. Messi en pijama riéndose porque no entiende un c... de lo que hablan”, tuiteó Busttt y 23 más, junto a la imagen de la estrella del PSG con una risa franca. “Messi de pijama para la entrega de The Best. El primer soldado de la virtualidad. La presencialidad se terminó, se acabó la mentira”, fue un poco más allá el usuario Fan de Desábato.

Así es que, en una ceremonia llena de estrellas y emociones, donde también fue galardonado con el premio Puskas al mejor gol del año uno que hizo el argentino Erik Lamela de rabona para el Tottenham, Leo Messi volvió a llevarse la atención de buena parte del público. Pero esta vez, no por ser el mejor, sino por su particular look, que fue saludado como una muestra de su sencillez en un ambiente que suele ser muy ostentoso.