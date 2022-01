Aseguran que hubo un cruce entre Sebastián Battaglia y Agustín Almendra: “Hizo un gesto”

En las últimas horas, se difundió en las redes sociales y los medios de comunicación la información de que el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, habría discutido muy fuerte en la práctica del viernes con el volante Agustín Almendra. Una prueba que confirma la hipótesis es que el futbolista no formó parte del entrenamiento del día siguiente, ni está concentrado entre los 23 jugadores que se prepararán para enfrentar el lunes por la noche a Colo Colo por el torneo internacional de verano.

Ahora, el periodista Diego Monroig, que cubre la actualidad de Boca para el canal deportivo ESPN, reveló en F90 los detalles del encontronazo entre el DT y el futbolista de 21 años. “Todo nace en el deseo de Battaglia de darle indicaciones para que juegue por derecha, y la manifestación del jugador durante los ejercicios yéndose para otro sector y queriendo jugar por izquierda porque se siente más cómodo ahí. Suceden intercambios de pareceres. Hay un gesto que a Battaglia no le gusta, que lo lleva a ni siquiera ponerlo en el campo de juego para sea parte de la práctica de fútbol del sábado. Y después, concluye en esta decisión de ni siquiera concentrarlo para el partido. Físicamente, está bien”, explicó el cronista.

En tanto, Federico Bulos aseguró que en la discusión entre Battaglia y Almendra “pasó otra cosa” distinta al mero intercambio de ideas. Y sobre la pelea se mostró contemplativo: “Almendra es un chico que viene de una situación difícil. Una historia heavy”. Además, calificó a la decisión del DT de apartarlo como “fuerte” y afirmó que el “León” “está enojado con el tema”, por lo que “no es tan sencillo” de resolver.

Por su parte, el panelista Carlos “Cai” Aimar se basó en su experiencia como exentrenador para imaginar que el enojo de Battaglia no fue solamente por una cuestión táctica: “Puede que (Almendra) le haya faltado el respeto. Battaglia se está jugando todo. Está tratando de encontrar un equipo que empiece a ganar para afianzarse definitivamente. Porque el Consejo de fútbol lo tiene así”.

Revelan detalles de la pelea entre Sebastián Battaglia y Agustín Almendra

De acuerdo con Monroig, la decisión de Battaglia podría tratarse de un intento de demostrar autoridad, tras ser confirmado como entrenador del equipo por un año más el 31 de diciembre. Marcelo Benedetto, periodista del ciclo, opinó en el mismo sentido que su colega: “A favor de Battaglia veo que empieza a tener la toma de decisiones. Siempre convivió con esta historia de ‘te lo arman, no te lo arman, elijo los refuerzos, no los elijo’. Está arrancando su carrera. Para mí, esta es una decisión fuerte. Podés no estar de acuerdo, pero hay un principio de autoridad, y él esta recorriendo un camino que es muy largo. Está haciendo un ejercicio un ‘Master’ en Boca y creciendo (aunque Almendra se enoje)”.

Por su parte, el periodista Augusto César anticipó que, puertas adentro, “probablemente se trate de bajarle el tenor a esto”, y que incluso si Almendra pide disculpas, pueda ser utilizado el viernes en el compromiso ante la Universidad de Chile. Asimismo, señaló que no se puede tapar lo que pasa, y que Battaglia “por algo tomo la decisión de no ponerlo en ninguno de los dos equipos” del mencionado entrenamiento.