El insólito muñeco con el que la esposa del Dibu Martínez lo homenajeó: “Ahora sí”

Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina, subió este jueves la foto de un muñeco de nieve con su camiseta del conjunto albiceleste en Qatar 2022, acompañado de una réplica de la Copa del Mundo adelante suyo. En Londres, Inglaterra, donde viven el futbolista y su familia, el invierno está llegando a su fin, pero todavía quedan algunos días de frío por delante.

Mandinha, pareja del Dibu, compartió varios momentos de la jornada, en la que se la ve disfrutar de la nieve desde la imponente casa familiar. Acobijados con una estufa, vestidos los hijos con pijama y los perros afuera, el video retrata una escena familiar digna de una película de Hollywood.

Luego, mostró el café que degustó en compañía de una de sus mascotas, a quien acarició afectuosamente. En otro de los videos, Mandinha grabó a su hija Ava y a su hijo Santiago aplaudir de cara a la siempre atractiva nieve, pero desde dentro del hogar. De fondo, utilizó una canción que reza: “Esto es de lo que se trata” la vida, en clara señal de felicidad por el inmejorable presente.

En otra de las imágenes que subió la influencer, se ve un muñeco de nieve con dos ramas que representan los brazos, con guantes, una bufanda y un gorro invernal. Por supuesto, tampoco faltaron los ojos, la nariz y la boca.

La foto que compartió Dibu Martínez en su cuenta de Instagram

En la siguiente foto, Mandinha le agregó a la escultura la emblemática camiseta roja del Dibu Martínez con el número 23, y con emojis de risas, escribió: “Ahora sí”, como si hasta entonces faltara algo. En la imagen posterior, mostró al muñeco de cuerpo entero, con los brazos en alto, un gorro con la leyenda “campeones del mundo” y las tres estrellas, y una infaltable réplica de la Copa del Mundo delante de la “escultura”.

Además, para musicalizar el momento, escogió el fragmento de la canción “3 estrellas en el conjunto”, de Bizarrap y Duki, donde homenajean al arquero con una frase contundente: “No importa de dónde tiren/si está en el arco/ el Dibu Martínez”.

La familia del Dibu Martínez disfruta de los últimos días del invierno

Este jueves, el arquero del Aston Villa habló con LN+, y se deshizo en elogios con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi: “Me siento orgulloso de haber ganado este título con él. Hay 200.000 números y te toca justo a vos la lotería, no tenías un peso y ganaste; a mí me pasó igual. No me conocía nadie, gané el Mundial y hoy me conocen en todo el mundo gracias a Leo”.

En otro fragmento de la entrevista, Martínez relató el esfuerzo que hizo su familia en Mar del Plata para poder tener su propio hogar, en alusión a la dedicatoria que les hizo al recibir el Premio The Best a mejor arquero del año en la ceremonia que organiza la FIFA. “Mi papá alquilaba una casa, después compró un terreno y la fue armando (la vivienda). Para no gastar de la renta, nos fuimos a mudar ahí como estaba. Vivíamos en una parte de la casa, mientras iba laburando la otra. Tardó uno o dos años en construirla. Trabajaron muchísimas horas y traté de recordar eso”.

