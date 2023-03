El inesperado elogio del Dibu Martínez a Chiquito Romero: “Hizo un gran trabajo en la selección”

escuchar

El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, brindó este jueves por la mañana en TyC Sports una extensa entrevista donde, entre otras cosas, se refirió a sus antecesores en el puesto. Entre ellos, ponderó especialmente a Sergio Romero. “Todos hablan de Goyco, Pato (Fillol), pero El Chiquito hizo un gran trabajo en la selección. Llegó a la final del mundo, dos finales de Copa América. Tuvimos la mala suerte de perder”, concedió.

En esa línea, se comparó con Romero, e indicó que todavía tiene “mucho” por dar con la camiseta Argentina. “Jugué 26 partidos. Todos me dicen ‘Dibu, Dibu’, sí, pero Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor de la historia. No puedo decir ‘soy el mejor cuando’ me falta muchísimo por hacer. Quiero llegar a los 100 partidos, superar a Chiquito”, destacó Martínez.

Días atrás, Rodrigo De Paul abrió el debate, tras asegurar que la selección que integra “es la mejor que tuvo nuestro país”. Sin embargo, el arquero del Aston Villa se manifestó en desacuerdo con esa aseveración. Martínez estimó que solo podrá decirse eso si esta misma selección logra el bicampeonato del mundo en 2026. En otro tramo de la entrevista, el jugador demostró que quiere ser parte de esa gesta: “Estoy obsesionado con ganar más cosas con la selección”.

Incluso, Dibu reveló que, luego de ganar el Premio The Best a mejor arquero, les dijo a sus compañeros a través de WhatsApp: “‘Vamos por más’. Ahora porque somos campeones del mundo, ¿vamos a entrar relajados y en puntitas de pie? Tenemos que demostrar que somos campeones partido a partido”.

Dibu Martínez es el primer arquero argentino de la historia en ganar el premio The Best Michel Euler - AP

Mientras tanto, Romero, quien llegó a Boca Juniors en septiembre de 2022, y recién pudo jugar este año, conquistó esta semana su segundo título con el conjunto xeneize. No obstante, su entrenador, Hugo Ibarra, se inclinó en su lugar por Javier García. Chiquito venía atajando en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y no mostró dolencias físicas. Respecto de esta decisión del DT, Sergio no anduvo con vueltas: “Ya estoy grande para ponerme a discutir una decisión de un técnico. Acá, lo importante es que al grupo le vaya bien”.

Chiquito, de 36 años, volvió a la Argentina después de más de una década en Europa. En su regreso al país, Sergio tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que su debut tuvo que esperar más de lo pensado. Ahora, Chiquito se perfila para ser el arquero de Boca en los principales torneos que dispute su equipo (LPF y Copa Libertadores).

Otras definiciones de Dibu Martínez

Con su habitual desparpajo, el arquero formado en Independiente confesó, sobre la final del mundo: “No me pesó nada. La jugué como si hubiera estado en Mar del Plata”. Luego, desmenuzó su histórica atajada a Kuolo Mani, en el epílogo del encuentro decisivo ante Francia en Qatar 2022: “Le achico despacio, no me apresuro. Sino me la pica por arriba. Le dejo un ángulo. Quería que me pegue en la cara. Cierro los ojos, me pongo todo duro y le digo: pegame. Estoy tan tenso que me pega la pelota para adelante. Que te salgan las cosas en una final es hermoso”.

LA NACION