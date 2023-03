Dibu Martínez contó qué le grabó a la Copa del Mundo y le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi: “Me conocen gracias a él”

escuchar

En diálogo con Christian Martin en LN+, Emiliano “Dibu” Martínez habló sobre el Mundial que ganó con la selección argentina en Qatar. Además, recordó el esfuerzo de sus padres y el agradecimiento que les dedicó cuando ganó el premio The Best a mejor arquero del 2022. Por otro lado, explicó el surgimiento de su figura como ataja penales y valoró lo que significó levantar la Copa del Mundo con Lionel Messi.

En el comienzo del diálogo, el arquero del Aston Villa conversaba con una réplica de la Copa del Mundo en su mano. Según comentó, la mandó a imprimir y le grabó la palabra “Argentina” en la base. En esa misma línea, aseguró que nunca durante el transcurso de su carrera tuvo la idea de ser campeón del mundo: “Mi sueño cuando me fui a Inglaterra era ayudar a mi familia y después ser el uno de la selección. Ganar la Copa del Mundo y tener la tercera estrella en el conjunto no lo puedo explicar”.

Sobre el cariño de la gente, Dibu afirmó que las muestras de amor que recibe por parte de los hinchas lo hacen ser consciente del logro de ganar el Mundial y de la magnitud de la hazaña. “Te lo recuerda la gente todos los días. Cuando te van las cosas mal, decís: ‘Bueno, lograste lo máximo del fútbol’”, describió.

La primera parte de la entrevista de LN+ con "Dibu" Martínez

Con respecto al premio The Best que lo reconoció como el mejor arquero del año a nivel mundial, el guardameta formado en Independiente rememoró el sacrificio de sus padres durante su crianza: “Mi papá alquilaba una casa, después compró un terreno y la fue armando (la vivienda). Para no gastar de la renta, nos fuimos a mudar ahí como estaba. Vivíamos en una parte de la casa mientras iba laburando la otra. Tardó uno o dos años en construirla. Trabajaron muchísimas horas y traté de recordar eso”.

En el ámbito futbolístico, habló sobre su actitud en los penales y su manera de jugar. “Juego igual en un reducido con mis amigos que en una final del mundo”, explicó. Sobre esto, remarcó que no piensa sus “locuras” con anterioridad: “Me salen, no es algo que planeo. En la final, todos toman el festejo o el baile, no el trabajo que venías haciendo desde Arabia Saudita”.

La segunda parte de la entrevista de Christian Martin con Emiliano "Dibu" Martínez

Dibu Martínez también fue consultado por la unión que logró el equipo de Lionel Scaloni con la gente. El arquero de la selección argentina consideró que nunca había visto un grado de identificación tan grande por parte de los hinchas con el equipo albiceleste: “Desde que ganamos la Copa América, hubo una unión entre el país y esta selección que no la había visto antes”.

Por último, también se refirió a Lionel Messi y lo que significó poder ganar el Mundial en un equipo que compartió con el astro: “Me siento orgulloso de haber ganado este título con él”. “Hay 200.000 números y te toca justo a vos la lotería, no tenías un peso y ganaste; a mí me pasó igual. No me conocía nadie, gané el Mundial y hoy me conocen en todo el mundo gracias a Leo”, concluyó.

