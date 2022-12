El insólito video que publicó Salt Bae tras hacerle pasar a un momento incómodo a Messi en la final del Mundial

escuchar

Tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en medio de la euforia, hubo un momento incómodo que vivió Lionel Messi con el reconocido chef Salt Bae. Este quedó registrado en video y se hizo viral en las redes sociales.

El padre de Mateo, Ciro y Thiago, tras finalizar el partido que lo coronó como uno de los mejores futbolistas en la historia, buscaba a su familia para celebrar el triunfo cuando se cruzó con el cocinero turco. Este, con insistencia, le pidió una foto al “Diez” y ocasionó algo que llamó la atención de los usuarios: la notable incomodidad del jugador.

Salt Bae intercepta a Messi en plena celebración

A pesar de que Messi se veía molesto por la situación, el cocinero no paraba de perseguirlo en busca de la fotografía, tanto así que agarró al futbolista del brazo para llamar su atención. Los hechos quedaron registrados en un video que actualmente tiene más de 69.000 reproducciones y se hizo tendencia en Twitter.

Eso sí, Salt Bae logró su objetivo: en su cuenta de Instagram publicó tanto la foto con el goleador del PSG como las que se tomó con los jugadores Ángel Di María, Paulo Dybala y Lisandro Martínez. También sujetó la Copa del Mundo mientras le daba un beso, hecho que también fue tema de discusión.

Los usuarios mostraron su inconformismo con respecto a la actitud del chef y coincidieron en que era un momento íntimo para los futbolistas mundialistas y sus allegados. El revuelo fue tal que Bae decidió hacer una publicación en contestación a la polémica.

Muy a su estilo, la respuesta fue un video en el que se le puede ver saludando cordialmente a Messi, cuestión que sucedió en el pasado cuando vistió uno de sus restaurantes. El clip fue acompañado por la inscripción “The Champion” (El campeón, en español) y también llamó la atención que Salt Bae etiquetó a Lionel en la publicación, que cuenta con más de un millón de likes y 27.000 comentarios.

El video que subió Salt Bae

Salt Bae es investigado por la FIFA por unirse a los festejos del seleccionado argentino

Esta investigación llegó a tal punto que, mediante una publicación en redes sociales, desde la organización del US Open Cup de Estados Unidos se dio a conocer que el cocinero fue rechazado para estar en la final de dicho certamen en 2023, aunque sin revelar mayores detalles de la decisión de no contar con su presencia en el torneo más longevo del fútbol estadounidense. En el país donde de todo hacen un show admirable, no lo quieren.

Un portavoz de ese organismo reveló que el acceso del chef al terreno de juego se dio “de manera ilegal, al igual que algunas otras personas, motivo por el que ya se analizan las medidas”, sostuvieron en palabras que se replicaron ya en varios medios internacionales.

Lionel Messi recibe el acoso de Salt Bae, en medio de los festejos del seleccionado argentino en su consagración en Qatar 2022. Captura de

El carnicero turco Nusret Gokce, conocido mundialmente como Salt Bae, tiene su restaurante en Qatar y se mueve como un verdadero rockstar. Está siempre peinado a la gomina, con su tradicional coleta y barba candado. Y, por supuesto, sus inconfundibles gafas negras al estilo John Lennon, pero con bordes dorados.

El Tiempo (Colombia)