Will Amis, el joven de 17 años que le vende botines retro a las estrellas de la Premier League

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2021 • 12:24

Will Amis, un joven inglés de 17 años, consiguió que los futbolistas más importantes del mundo viajen al pasado y compren modelos de botines retro, por los que pagan hasta 11 mil dólares.

Will, de Eltham, sureste de Londres, se obsesionó con un modelo de la marca de las tres tiras cuando jugaba al fútbol cuando era adolescente.

Luego, acumuló una colección asombrosa y creó una cuenta de Instagram mostrando sus clásicos botines. En diciembre de 2018, Will lanzó Classix Collection, creyendo que había un mercado para vender su colección. Y acertó.

Las estrellas de la Premier League como Declan Rice, Ainsley Maitland-Niles,Jesse Lingard,Reece James y John Terry son solo algunos de sus clientes satisfechos.

Will le dijo a The Sun: "Mi papá me dio un par de sus viejos botines que encontró en el armario y me encantó jugar con ellos. Luego, para mi cumpleaños, obtuve otro par, luego obtuve otro par y otro par. Simplemente los amaba".

"Un año después, mi papá y yo comenzamos a coleccionar", agregó el joven, quien contó que cuando juntó una buena cantidad, comenzó a venderlos online.

"En 2018 lo convertimos en Classix Collection y ahora vendemos en todo el mundo a futbolistas profesionales".

Las botas generalmente comienzan en 140 dólares, y algunas van por 11 mil, y el negocio está en auge para Will, quien reveló las más buscadas y las más invaluables.

Will obtiene sus botines de de tiendas de deportes de todo el mundo, así como de otros coleccionistas.

"Conseguimos 22 pares de una tienda que estaba cerrando en Turquía, por ejemplo", explicó.

"Pero vienen de todas partes, es posible que algunos provengan de otros coleccionistas u otros vendedores que los ponen al precio incorrecto, así que los compraré antes que nadie".

En general, los futbolistas tienen que llevar la marca con el que están contratados, de lo contrario son multados.

Will agregó: "Muchos jugadores tienen ese tipo de trato, pero la multa es de unos centavos para ellos. Y algunos sienten que es mejor jugar con el botín con el que se sienten cómodos y pagar la multa.