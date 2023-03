El Kun Agüero imitió el discurso de Alberto Fernández durante la asamblea legislativa: “¿Por qué grita?”

escuchar

El exdelantero del Barcelona y steamer de Twitch, Sergio “Kun” Agüero, se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández durante la asamblea legislativa del miércoles, en el marco de una transmisión en vivo. La antigua estrella del Manchester City se mostró en desacuerdo con la manera en la que Fernández se expresó.

“Venía en el coche y quería poner música en la radio, y estaba el presidente [Alberto Fernández]”, comenzó por narrar Agüero. Dijo que frente a la imposibilidad de escuchar otra cosa que no fuese la alocución del jefe de Estado, optó por hablar por teléfono. “Aproveché para mandar un audio de voz y lo escuché gritar”, agregó.

Lo que ocurrió, en realidad, es que había cadena nacional, y por ley, se emite en todas las frecuencias, sin excepción.

Pero al Kun no le gustó y le cuestionó: “¿Por qué grita? ¿Por qué? No sé”. Acto seguido, se animó a imitar -con tono burlón- la manera en la que el mandatario se dirigió al diputados, senadores y funcionarios, entre otros: “¡Y qué en la Argentina!… ¡Porque nosotros vamos a cambiar!… ¿Por qué grita así?”.

Sergio “Kun” Agüero imitó a Alberto Fernández durante un stream de Twitch

Según opinó el exdelantero, Fernández debería hablar con calma. “Tendría que hacer así, tipo: nosotros estamos tratando de cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad, o empezar con el tema de la educación. Bueno, estamos trabajando…”, consignó a continuación.

Y terminó por pedirle al Presidente que “hable bien”. “Habla bien. Creo que es así. Digo. ¡Qué nosotros vamos a… la salud! Pará. No puede ser”.

No es la primera vez que Agüero decide meterse en la “discusión política”. En febrero del año pasado -para nombrar un ejemplo de muchos-, el jugador de fútbol retirado apuntó contra el impuesto al patrimonio. “Lo que no me convence es que, digamos, vos pague un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas”, dijo.

Y profundizó: “Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”.

Kun Aguero criticó el impuesto al patrimonio

Llegó también a pronunciarse a favor de la dolarización de la economía argentina. Desde su rol como comentarista de un partido entre Liverpool y el Villareal por la Champions League, y mientras conversaba con el exjugador de Newell’s Maxi Rodríguez, Agüero consideró que “estamos jodidos” y “hay que sacar los pesos”.

“Me parece que estamos jodidos. Para mí, tienen que sacar los pesos y poner dólares. Yo, no sé, tengo que ver, no sé la gente. Yo diría, el peso, a tomar por... Ahora todos ganan el sueldo en dólares. El dólar lo necesitas en todos lados. El peso, ¿a dónde lo llevas? A ningún lado”, resaltó para finalizar.

LA NACION