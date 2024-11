El Kun Agüero interrumpió a Vignolo y dejó el programa en vivo: “Sigan con Boca y River”

Este lunes, Sergio “El Kun” Agüero estuvo presente en el programa F90 que se emite por ESPN con la conducción de Sebastián “El Pollo” Vignolo. Lo cierto es que su visita no pasó desapercibida y se volvió viral por un percance que tuvo en vivo y en directo. Mientras el programa transcurría con aparente normalidad, el exfutbolista interrumpió el diálogo del resto de los panelistas presentes y admitió de forma desesperada que tenía que ir al baño.

El Kun fue invitado para hablar sobre su carrera y la actualidad laboral en el mundo de los esports con su empresa, el KRÜ. Incluso habló sobre la realidad del fútbol, de algunos clubes argentinos, entre ellos Independiente, y admitió que ya no piensa en su corazón cuando habla de esta disciplina.

El momento más divertido sucedió cuando interrumpió a Vignolo y preguntó: “¿Cuándo hay corte?”. Sorprendido por la consulta, el conductor respondió: “¿Te estás mean***?”. “Sí, mal”, remarcó Agüero.

De inmediato el resto de los panelistas largaron carcajadas y el ex Independiente soltó: “No puedo más, me estoy re mean***”. Ante insistencia, Vignolo le permitió ir al baño y de ese modo se rompió con el protocolo que rige cuando un programa se emite al aire. “Ustedes sigan con el tema Boca, River… No doy más”, dijo el Kun a la vez que se levantó y se dirigió al detrás de escena. Por su parte, uno de los presentes acotó: “Andá que acá te sostenemos el rating”.