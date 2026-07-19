El look sexy y patriótico de María Becerra para cantar el himno

María Becerra, conocida como “La nena de Argentina”, fue la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino en la previa al encuentro entre Argentina y España, por la final de la Copa del Mundo.

Tras varias versiones sobre qué artista iba a ser el elegido para dicha tarea, Becerra se antepuso a Soledad Pastorutti y a Lali Espósito, quien entonó el himno en la previa de la final de Qatar 2022, y emocionó a todos con una particular versión de la canción patria.

El look de María Becerra BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al estar ante uno de los desafíos más importantes de su carrera artística, la intérprete escogió un outfit sexy y patriótico para estar a la altura de las circunstancias. Con un vestido largo, de tono celeste, confeccionado con una tela suave y ligera, Becerra escogió esa carta de presentación ante el público presente en el MetLife Stadium.

El vestido, con los colores de la bandera argentina, incluía una capa celeste que caía por su espalda. Cubriendo su escote con el mismo tono, María Becerra utilizó una faja blanca que le sirvió para ajustar su vestido a la altura de su cintura.

El himno nacional cantado por María Becerra

Acompañando la elegancia de su vestido, Becerra escogió un look más sencillo y sin muchas estridencias: liso y suelto. De esta forma, la nena de Argentina se llevó todos los flashes en un momento por demás emotivo, el cual fue acompañado, al unísono, por los jugadores, cuerpo técnico e hinchas argentinos en las tribunas.

María Becerra en la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El nombre de María Becerra sonó con fuerza en los últimos días, previo a la final de la competencia deportiva. El programa televisivo Sálvese Quien Pueda (América TV) hizo alusión a su nombre al igual que el de Soledad Pastorutti, el cual, finalmente, quedó descartado.

Previo a su aparición, a las 15.45, fue el turno del himno de Estados Unidos, quien estuvo a cargo de Jennifer Hudson. Después de ese momento, llegó la canción de la FIFA interpretada por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

Cómo fue el show de medio tiempo

Tras la finalización del primer tiempo entre Argentina y España, llegó el turno del plato fuerte: el show de medio tiempo. El mismo duró 15 minutos e incluyó la figura de Madonna -junto a Ronaldo y Ronaldinho, figuras de la selección de Brasil-, quien cantó su emblemático tema llamado “Music”.

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Tras la puesta en escena, llegó el turno de la orquesta liderada por Gustavo Dudamel, quien preparó el ambiente para la irrupción de la banda K-Pop, BTS, la cual cantó el tema “Dynamite”.

Por último, Shakira, junto a Burna Boy, entonaron el tema “Dai Dai”, la canción oficial de este Mundial 2026 que llegará a su fin este domingo con la final entre Argentina y España.