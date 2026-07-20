El mensaje de las parejas de la selección tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

Después de conocerse el resultado de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las esposas de algunos jugadores no tardaron en manifestarse al respecto a través de sus redes sociales con mensajes de agradecimiento y aliento a ellos y a la selección albiceleste en general.

Uno por uno: todos los posteos de las esposas mundialistas

Agustina Gandolfo

En Instagram, la pareja de Lautaro Martínez escribió un texto junto a una foto de ambos en blanco y negro. “Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento. Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba“, empezó.

El posteo de Agustina Gandolfo (Fuente: Instagram/@agus.gandolfo)

“El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme. Incluso en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta. Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo”, concluyó Gandolfo.

Valentina Cervantes

La pareja de Enzo Fernández subió a las historias de Instagram una foto de sus hijos: Olivia y Benjamín, mientras presenciaban el partido desde la tribuna del MetLife. “Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan el fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”, escribió. Además, reposteó una foto de la selección argentina que publicó la AFA en sus redes sociales.

El posteo de Valentina Cervantes (Fuente: Instagram/@valucervantes)

Asimismo, en el feed añadió una foto familiar y escribió: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta. Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos. Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino. ¡Vamos, Argentina! Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir".

Carolina Calvagni

La pareja de Nicolás Tagliafico sumó un carrusel de fotos de distintos partidos disputados por el futbolista en este Mundial 2026. Además, escribió: “Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Siempre dando un poco más, incluso cuando eso significa dejarte de lado a vos mismo para entregarle lo mejor de vos al equipo. Sos la persona más profesional y laburadora que conocí en mi vida, perfil bajo y tratando de hacer lo correcto siempre”.

El posteo de Caro Calvagni (Fuente: Instagram/@carocalvagni)

Rocío Espósito

La esposa de Gerónimo Rulli subió una historia de Instagram en la que grabó a los jugadores mientras España recibía la Copa del Mundo en el campo de juego. “Cabeza alta, muchachos. Orgullo por ustedes”, expresó. Luego replicó dos posteos de páginas futbolísticas con mensajes de apoyo al plantel albiceleste.

El posteo de Rocío Espósito

Muriel “Muri” López Benítez

La pareja de Lisandro Martínez compartió un posteo con la foto del jugador y un texto en el que reconoció todo lo que hizo durante el Mundial 2026. “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo… No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos", redactó.

El posteo de Muriel “Muri” López Benítez (Fuente: Instagram/@lopezbenitezmuri)

Yazmín Jaureguy

La esposa de Colo Barco subió una historia de Instagram en la cual replicó un posteo de la AFA en agradecimiento al desempeño de la selección y de Lionel Messi en este Mundial. Sobre esto redactó: “Vamos capitán, gracias por ser argentino. El mejor del mundo siempre”. Y luego hizo lo mismo pero con una foto de todo el equipo: “Gracias a todos por dejar todo y más. No se les puede pedir nada más nada. Gracias mi amor por dejarnos en este camino. Orgullosa de ser argentina”.

El posteo de Yazmín Jaureguy (Fuente: Instagram/@Yazmín Jaureguy)

Emma Ramírez

La española decidió manifestarse en favor de Nicolás Paz y subió una historia a Instagram del plantel completo con un emoticono de corazón.

El posteo de Emma Ramirez (Fuente: Instagram/@emmaramirezz_)

Kelci Rose Bowers

El posteo de Kelci Rose (Fuente: Instagram/@:kelci.rose_)

La británica y pareja de Marcos Senesi subió un video en el que mostró a los jugadores en el campo de juego tras la derrota y se refirió a su novio: “Estoy orgullosa de vos siempre”.