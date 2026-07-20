Qué se sabe del feriado que decretará el gobierno para celebrar a la selección nacional

Después de la derrota de Argentina frente a España el domingo 19 de julio en el marco del Mundial 2026, Javier Milei anunció con un comunicado en X que se ejecutaría el feriado nacional para que la gente reciba a los jugadores. Según informó el mandatario, se está a la espera a la decisión del plantel para definir la fecha en la que se quiere celebrar.

Qué se sabe hasta el momento de la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico.

El mensaje de Javier Milei

“Festejo mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió el Presidente en su cuenta oficial.

El mensaje de Milei sobre la posibilidad de un feriado tras la final del Mundial

De esta manera, el Gobierno nacional esperaba la decisión de los jugadores del seleccionado para definir qué día quieren celebrar con los argentinos y, en ese caso, cuándo decretar un feriado de 24 horas.

A qué hora llega la selección argentina

Se espera que parte del plantel regrese a la Argentina este lunes 20 de julio, de acuerdo a lo que informó la AFA mediante un comunicado de prensa. “Una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17”, señalaron.

En cuanto a los futbolistas del plantel que no retornen a Buenos Aires, “partirán directamente desde Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, añadieron.

Parte de la selección argentina vendrá al país para celebrar el título de subcampeón MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una vez que el plantel dirigido por Lionel Scaloni llegue a Buenos Aires, la primera parada prevista es el predio de la AFA en Ezeiza. La decisión sobre un posible feriado, que estuvo en evaluación desde el viernes, se consolidó en las últimas horas. El interrogante es si será el mismo lunes o el martes.

Según pudo saber LA NACION, el viernes hubo una reunión entre la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y su par de Ciudad, Horacio Giménez. Y también se abrieron conversaciones con autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Milei ofreció la Casa Rosada sin presencia política e incluso suya y así utilizarla como sede para que el plantel pueda utilizar el tradicional balcón con vistas a la Plaza de Mayo. Desde allí harán el típico saludo hacia la gente que los reciba.

Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, transmitió que el festejo se trata de algo completamente “apartidario” y para el que se necesita la coordinación de todas las fuerzas. Emprendió así una cruzada que apunta a dejar “cualquier diferencia ideológica” afuera del trabajo que se da alrededor de la organización por las próximas 48 o 72 horas.

Entre los jugadores que no regresarían al país, se halla Lionel Messi y Rodrigo De Paul (AP Photo/Stephanie Scarbrough) Stephanie Scarbrough - AP

“Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías”, fue el mensaje que reconstruyeron cerca de la secretaría de la Presidencia.

De momento no se confirmó la lista de jugadores que llegarán a la Argentina, aunque sí se sabe que Lionel Messi no volverá al país. Hasta entonces, el 10 del seleccionado nacional se quedaría en los Estados Unidos.

Tampoco viajarían al país Rodrigo De Paul, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.

Los que sí estarán presentes son: Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.