Las mujeres de la selección argentina en el Mundial 2026: las de siempre, las nuevas y las que salieron del grupo

Hace tres años y medio en Doha se conformó “La Scalot”, un grupo integrado por las esposas y novias de los jugadores de la selección argentina. Era más práctico armar un grupo en WhatsApp para coordinar la logística para ir a la cancha, organizar una tarde de juegos para sus hijos y planear una cena multitudinaria que tener más de una veintena de chats. ¿Eran todas amigas? No. ¿Había buena onda entre todas? Según la palabra de ellas, sí. Aunque hoy están en los Estados Unidos alentando a los campeones del mundo, cada una con su respectivo número de camiseta y sus familias extendidas, la configuración original del equipo femenino tuvo varias modificaciones en el último tiempo.

Si bien hay un “equipo titular” que lo integran aquellas que viajaron a Qatar, como Antonela Roccuzzo, la primera dama del fútbol, Camila Galante y María Emilia Ferrero, también hay algunas que, aunque se sumaron al grupo en la Copa América 2024, como Magui Alcacer y Ailén Cova, hay otras que, al igual que sus parejas, están haciendo su debut en esta Copa del Mundo, como las españolas Irene Ariza y Emma Ramírez y la británica Kelci Rose Bowers. Pero también hay algunos nombres que no figurarán en la reserva para la cena que seguramente organizarán en los próximos días y los motivos son variados: una separación, como en el caso de Agustina Bascerano, una exclusión en la convocatoria, como Oriana Sabatini, y un retiro de la selección mayor, en el caso de Jorgelina Cardoso.

Durante el Mundial de Qatar 2022, se formó "La Scalot" un grupo compuesto por las novias y esposas de los campeones del mundo Instagram @linda.raff

“La Scalot” y su equipo titular

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Instagram @antonelaroccuzzo

Es la primera dama del fútbol y la más popular del grupo con 40 millones de seguidores en Instagram. Lleva prácticamente toda la vida al lado de Lionel Messi y, de hecho, cuando eran niños, él le decía a todos en Rosario que era su novia, aunque ella no lo sabía. Durante los últimos años, empezó a asumir un rol de embajadora de varias marcas de lujo, tanto de joyas como de indumentaria y cosméticos, que la llevaron a organizar eventos en Miami y realizar viajes a Nueva York. Junto con sus tres hijos, Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), son el gran sostén del capitán de la selección argentina y en cada partido lo alientan con looks combinados que a esta altura son una cábala que no se rompe.

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez llevan ocho años juntos y son padres de Nina y Theo Instagram @agus.gandolfo

Influencer de nutrición, fitness y moda, modelo y una de las caras más conocidas del grupo, con 1,6 millones de seguidores en Instagram. Junto al Toro, con quien está en pareja desde 2018 y se casó en mayo de 2023, comparten no solo la crianza de sus dos hijos, Nina (5) y Theo (2), sino también su restaurante, Coraje, ubicado en Milán, Italia, y también en su Mendoza natal, donde además son propietarios del viñedo Cittanina.

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández

Enzo Fernández y Valentina Cervantes empezaron su relación en 2018; en 2024 tuvieron una crisis, pero se reconciliaron Instagram @enzojfernandez

Una de las mujeres más populares del grupo. Está en pareja con Fernández desde los 17 años y tienen dos hijos en común, Olivia (6) y Benjamín (2), que ya son dos minicelebridades en las redes sociales. En octubre de 2024 se separaron y ella regresó a Buenos Aires, donde impulsó su carrera de modelo e influencer que terminaría, más tarde, convirtiéndola en participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Cuatro meses después confirmaron su reconciliación y retomaron la vida familiar en Londres. En la previa del Mundial lanzaron Twentyfour, su marca de ropa.

Martina “Tini” Stoessel, novia de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están comprometidos y hay fuertes rumores de que se casarían este año Instagram @rodridepaul

Aunque siempre intentó mantener un bajo perfil mientras acompañaba a su novio, su popularidad nunca se lo permitió del todo porque, sea donde sea que vaya, las cámaras y sobre todo los fans la encuentran. El mediático romance se oficializó en abril de 2022 y un par de meses más tarde la cantante voló a Doha para acompañarlo en el Mundial. Un año más tarde se separaron y parecía que no había vuelta atrás, pero el amor fue más fuerte y decidieron darse una segunda oportunidad. Actualmente están comprometidos y fuertes versiones indican que podrían dar el sí en Buenos Aires antes de fin de año.

Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico se casaron en 2022 Instagram @carocalvagni

Es otra de las influencers del grupo. Acumula un millón de seguidores en Instagram, donde comparte sus exigentes rutinas de entrenamiento, recetas saludables y looks. Además, se lanzó como emprendedora con su propia línea de indumentaria deportiva llamada Calvagni, por lo que divide su vida entre Lyon y Buenos Aires. Se casó con Tagliafico en diciembre de 2021, luego de siete años de relación, y un año después celebraron con una megafiesta en pleno fervor por el campeonato del mundo.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes

Leandro Paredes y Camila Galantes se pusieron de novios en la adolescencia; tienen tres hijos juntos, Victoria, Giovani y Lautaro Instagram @leoparedes

Así como el volante de Boca es uno de los referentes de la selección argentina, su novia de la adolescencia y esposa desde hace nueve años es una de las personalidades más fuertes de La Scalot. Camila es emprendedora y tiene su propia línea de productos para el cuidado de la piel, Camila Galante Cosmética. Desde 2025 están instalados en Buenos Aires con sus hijos Victoria (12), Giovani (9) y Lautaro (1), quien actualmente vive su primera experiencia mundialista.

Karen Cavaller, esposa de Cuti Romero

Cuti Romero y Karen Cavaller están casados desde 2020 y tienen dos hijos, Valentino y Lucy Instagram @karencavaller

Es la del perfil más bajo y, de hecho, su cuenta de Instagram es privada. Conoció a Cuti Romero en Córdoba cuando él tenía 20 años y ella 18, y decidió acompañarlo en su carrera deportiva cuando dio el salto a Europa sin descuidar sus estudios de la Licenciatura en Recursos Humanos, carrera que logró completar. Están casados desde el 23 de enero de 2020 y viven en Londres con sus dos hijos, Valentino y Lucy, de 4 y un año respectivamente.

María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez

Julián Álvarez y María Emilia Ferrero le dieron la bienvenida a Amadeo el 2 de enero de 2026 Instagram @juliaanalvarez

Tiene 26 años, es jugadora de hockey, profesora de Educación Física y conoció a “La Araña” cuando era niña e iba a visitar a su abuelo a Calchín, la pequeña localidad cordobesa de donde es oriundo el futbolista. Hicieron pública su relación en 2022 y a la vida familiar que compartían con su samoyedo Tarzán en Madrid se sumó, el 2 de enero de 2026, su hijo Amadeo. Durante los últimos años, la cordobesa ganó popularidad en las redes sociales y comenzó a trabajar como modelo e influencer de moda y fitness de la mano de conocidas marcas.

Mandinha Martínez, esposa de Emiliano “Dibu” Martínez

"Dibu" y Mandinha Martínez son padres de Santino y Ava Instagram @mandinha_martinez_

Amanda Mandinha Gama nació en Londres y tiene ascendencia brasileña y portuguesa. Es diseñadora de interiores y es dueña de una empresa de decoración, Mandinha Martínez Interiores, y de una marca de ropa infantil, Mi Sueños Kids. Se casó con ‘Dibu’ Martínez en 2017 y tienen dos hijos, Santino, de ocho años, y Ava, que nació en plena Copa América de 2021, de cinco.

Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli

Rocío Espósito Suárez y Gerónimo Rulli son padres de Luca Instagram @rocioesposito

Es licenciada en Nutrición, tiene un emprendimiento de remodelación de hogares y lleva 13 años de relación con el arquero. Tras más de un año de relación a distancia, ella finalizó sus estudios y se instaló con él en Europa y el 28 de junio de 2018 se convirtieron en marido y mujer en su La Plata natal. Desde 2024 viven en Francia, donde Rulli asegura el arco del Olympique de Marsella junto a su hijo Luca de 4 años y sus dos bulldog franceses, Raúl y Matilda.

Muriel “Muri” López Benítez, pareja de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez y Muri López Benítez se conocieron en Gualeguay, Entre Ríos, y son padres de Aurora Instagram @lopezbenitezmuri

Desde pequeña empezó a introducirse en la comparsa de su Gualeguay natal y, aunque en 2019 abandonó Entre Ríos para acompañar a Lisandro Martínez en su carrera deportiva en Ámsterdam con el Ajax y luego en Manchester con el Manchester United, siempre que puede vuelve a ponerse uno de sus trajes. El 14 de marzo de 2025 le dieron la bienvenida a su hija Aurora, quien es otra de las pequeñas del grupo que vive su primera experiencia en un Mundial.

Karina Nacucchio, pareja de Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel y Karina Nanucchio son padres de Thiago y Juanita Instagram @nacucchio.karina

Mantiene un bajo perfil y lleva más de seis años acompañando al defensor. Tras pasar cuatro años entre Sevilla y Nottingham, en 2025 regresaron a Buenos Aires para vestir la camiseta de River Plate. Ahora, la influencer disfruta del Mundial desde su casa acompañada por sus dos hijos, Thiago de 2 años y Juanita de dos meses.

Bárbara Occhiuzzi, pareja de Nahuel Molina

Nahuel Molina y Bárbara Occhiuzzi son padres de Allegra Instagram @nahuelmolina35

Modelo y dueña de la marca de trajes de baño Occhiuzzi Resort Wear. Mantiene un bajo perfil y lleva diez años de relación con el defensor del Atlético de Madrid. En enero de 2026 le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Allegra, quien actualmente vive su primera experiencia mundialista con la camiseta número 26.

Celeste Rey, pareja de Nicolás Otamendi

Celeste Rey, pareja de Nicolás Otamendi, mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada Instagram @nicolasotamendi30

Aunque su marido es uno de los “influencers” del equipo, ella es una de las mujeres del grupo que opta por tener un perfil bajo y llevar un candado en su cuenta de Instagram. Tras pasar los últimos seis años en Portugal, se preparan para comenzar una nueva vida en Buenos Aires con la camiseta de River Plate y junto a Morena, hija del defensor fruto de una relación anterior, y Mía y Valentín, sus dos hijos en común.

Las nuevas incorporaciones

Ailén Cova, novia de Alexis Mac Allister

Ailén Cova y Alexis Mac Allister son padres de Alaia Instagram @ailencova

Una de las incorporaciones que más dio que hablar. Tras el Mundial de Qatar, Alexis Mac Allister terminó su relación con Camila Mayan y oficializó su noviazgo con la licenciada en Diseño de Indumentaria y mejor amiga de él de la infancia. El 22 de septiembre de 2025 le dieron la bienvenida en Liverpool a Alaia, su primera hija en común. En la previa del Mundial de 2026 resonaron fuertes rumores de que Cova aparentemente tenía una mala relación con el resto de las mujeres de la selección, algo que ella le negó a Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, para Puro Show (eltrece). “Yo no hago mi vida privada pública. Me junté con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me superincluyeron”, le dijo.

Magui Alcacer, pareja de Giovani Lo Celso

Magui Alcacer y Giovani Lo Celso se conocieron en Rosario en 2016 y son padres de Emilia

Se conocieron en una clínica de Rosario hace diez años, mientras él vestía la camiseta de Central y ella cursaba sus estudios en kinesiología, formación que finalizó en marzo de este año. Debido a un desprendimiento del bíceps femoral derecho, Lo Celso quedó afuera del Mundial 2022 pero justo después del gol de Messi ante México, Alcacer rompió bolsa y un par de horas después nació su hija Emilia. Tres años y medio tuvieron la revancha: en su debut mundialista, el volante marcó un golazo de tiro libre frente a Jordania y toda su familia lo alentó desde la tribuna.

Yazmín Jaureguy, esposa de Valentín “Colo” Barco

Yaz Jaureguy y Valentín Barco son padres de Gemma Instagram @yaz.jaureguy

La modelo de 28 años y el futbolista de 21 se conocieron en 2023 a partir de amigos en común. Él le escribió por Instagram para invitarla a salir y al poco tiempo formalizaron la relación. Ella decidió acompañarlo cuando tuvo la oportunidad de seguir su carrera deportiva en Europa y el 28 de marzo de 2025 se convirtieron en padres de Gemma. Llevan un año de casados y luego del Mundial comenzarán una nueva vida junto a su hija y sus perros Milo y Konan en Londres con la camiseta del Chelsea.

Irene Ariza, novia de Giuliano Simeone

Giuliano Simeone y la española Irene Ariza están en pareja desde 2020 Instagram @giulisimeone

La española de 23 años está en pareja con el jugador del Atlético de Madrid desde 2020. Viven en España con sus perros Indio y Bruna y ella está más que integrada al clan Simeone. Estuvo presente en el AT&T Stadium de Dallas junto a su suegra Carolina Baldini para acompañar a su novio en su debut mundialista frente a Jordania. La joven es graduada en Administración y Dirección de Empresas y hace un tiempo empezó a dar sus primeros pasos como influencer mostrando desde sus rutinas de cuidado para la piel y entrenamiento hasta videos de cómo se prepara para ir a la cancha.

Emma Ramírez, novia de Nicolás Paz

Emma Ramírez y Nico Paz llevan están juntos desde hace más de un año Instagram @emmaramirezz_

La española y el mediocampista del Como (Serie A) llevan al menos un año de relación y no dudan en presumir su noviazgo en las redes sociales con románticos posteos de sus viajes a Buenos Aires, París, Londres y Dubái. Si bien la descripción del perfil de Instagram de ella advierte que reside en Barcelona, pasa gran parte de su tiempo junto al Lago di Como acompañando a su novio. Actualmente, se encuentra en los Estados Unidos alentando en su primera Copa del Mundo.

Kelci Rose Bowers, novia de Marcos Senesi

La jugadora de fútbol británica Kelci Rose está en pareja con Marcos Senesi Instagram @_kelci.rose_

Fue la última en sumarse al grupo, luego de que el defensor fuera llamado para sumarse a la concentración en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi. Tiene 22 años, es futbolista profesional y hasta junio vistió la camiseta de Bournemouth, mismo club que su novio, quien tras el Mundial jugará para el Tottenham. Están en pareja desde 2024 luego de haberse conocido en una sesión de fotos organizada por el club inglés y no se separaron más. Ella voló a los Estados Unidos para acompañarlo durante el torneo y viene causando furor con los looks albicelestes que usa para ir a la cancha.

Ludmila Isabella, novia de Nicolás González

Nicolás González está en pareja con Ludmila Isabella Instagram @ludisabella

Su relación se hizo pública a mediados de 2025, luego de que él se separara de Paloma Silberberg, tras casi dos años juntos y en medio de rumores de infidelidad, y ahora ella lo acompaña en su primera Copa del Mundo. La joven es influencer con 112 mil seguidores en Instagram y trabajó como conductora en el canal Net TV. Es madre de Benicio, de siete años, fruto de su relación con el exjugador de Vélez Lautaro Acosta, a quien en 2023 denunció por violencia de género.

Antonella D’Alotta, esposa de Thiago Almada

Antonella D’Alotta y Thiago Almada se casaron en 2024 Instagram @antodalotta

Tiene 28 años y lleva dos años de relación con el futbolista del Atlético de Madrid. Los primeros indicios de la relación surgieron en marzo de 2024, mientras Almada jugaba en los Estados Unidos con el Atlanta United. A partir de ese momento empezaron a dedicarse románticos mensajes en las redes sociales y en julio ella lo acompañó en su presentación como nuevo jugador del Botafogo de Río de Janeiro. El lunes 23 de diciembre se casaron en el Alvear Icon Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a una lista de invitados que incluyó a Exequiel Palacios y Ángel Correa y al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. Desde hace un año, y luego de vivir en Brasil y en Francia, están instalados en España.

Las que salieron del grupo

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María

Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía Instagram @jorgelinacardoso26

Era, indiscutiblemente, la líder de “La Scalot”. De carácter fuerte y sin pelos en la lengua, siempre fue la primera en defender públicamente a su esposo Ángel Di María. Junto a sus dos hijas, Mía (13) y Pía (8), lo acompañaron incondicionalmente en toda su carrera deportiva, que actualmente tiene lugar en Rosario. Su ausencia se debe a que “Fideo” decidió retirarse de la selección argentina luego de ganar la Copa América 2024.

Daniela Rendón, esposa de Franco Armani

Franco Armani junto a su mujer Daniela Rendón y su hijo Valentino Instagram @dafarendon

Nacida en Colombia, es abogada, modelo e influencer con 1,5 millones de seguidores en Instagram y más de 400.000 “Me Gusta” en TikTok, donde comparte fotos y videos de sus looks y sus viajes por el mundo. Lleva once años de matrimonio con Armani y juntos son padres de Valentino, de cuatro años. Su ausencia se debe a que el arquero de River no fue incluido en la prelista para el Mundial 2026.

Camila Mayan, exnovia de Alexis Mac Allister

Cami Mayan y Alexis Mac Allister se separaron despúes del Mundial de 2022 tras cinco años de relación Instagram @camimayan

Hace tres años y medio ganó gran popularidad en las redes sociales por mostrar cómo se preparaba para alentar a Alexis Mac Allister en cada partido del Mundial de Qatar. Sin embargo, cuando regresaron a la Argentina, él decidió terminar su relación de tres años y oficializar su noviazgo con Ailén Cova, amiga de él desde la infancia. Tras abandonar la casa que compartían en la ciudad inglesa de Brighton, se instaló en Buenos Aires, donde potenció su carrera de influencer y asumió el rol de coconductora del programa de Luzu TV Patria y familia.

Oriana Sabatini, esposa de Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini le dieron la bienvenida a Gia el 2 de marzo de 2026 Instagram @paulodybala

Esta vez la influencer, que recientemente publicó su novela Podría quedarme acá, está viendo el Mundial en Buenos Aires con su marido Paulo Dybala y su hija de tres meses Gia. Lionel Scaloni decidió no incluir a “La Joya” en la prelista para el Mundial 2026 porque en su posición “hay jugadores que se consolidaron y merecen una oportunidad”.

Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa

Ángel Correa y su mujer Sabrina Di Marzo con sus tres hijas Instagram @sabridimarzo

El exjugador de San Lorenzo salió campeón del mundo luego de que Lionel Scaloni lo llamara a último momento para reemplazar al lesionado Nicolás González. Sin embargo, para el Mundial 2026, al igual que para la Copa América 2024, no fue tenido en cuenta por el entrenador. “No tengo palabras para que te hagan sentir menos triste, solo acompañarte y estar en todo en las buenas y en las malas como siempre dijimos”, expresó su esposa y madre de sus tres hijas, Lola, Luz y Lía, tras la triste noticia. Actualmente, la familia divide su vida entre México, donde Correa juega para Tigres de México, y España, donde recientemente abrieron un centro de pádel ubicado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios

La separación de Yésica Frías y Exequiel Palacios se hizo pública a principios de 2023 Instagram @yesifrias_

También abandonó el grupo por motivo de una escandalosa separación que se hizo pública en 2023. “Yo me termino separando cuando el papá de él en mayo me quiere pegar. Exequiel se puso en el medio. Yo le dije que eso no era vida ni para él ni para mí”, le dijo a Intrusos (América TV). Actualmente, la empresaria textil está instalada en Buenos Aires y comparte en su cuenta de Instagram los viajes por el mundo que realiza.

Linda Raff, esposa del Papu Gómez

Papu Gómez y Linda Raff con sus hijos en los festejos del Mundial de Qatar Instagram @lindaraff

Fueron varias las teorías sobre los motivos por los cuales Alejandro “Papu” Gómez no volvió a ser convocado para la selección argentina. Pertenecía a la mesa chica y de repente le dieron la espalda. A eso se sumó una suspensión que le impuso la FIFA por dos años tras un doping positivo en noviembre de 2022. Su mujer, arquitecta, coach transpersonal y una de las referentes de “La Scalot”, también quedó marginada del grupo. Actualmente viven en Italia con sus tres hijos, Bautista, Constantina y Milo, donde el futbolista juega en el Calcio Padova de la Serie B italiana y su esposa estudia la carrera de Psicología.

Ariana Alonso, pareja de Juan Foyth

Juan Foyth y Ariana Alonso con sus hijos Kai y Noah

La platense es otra de las mujeres que se ausenta este año del grupo. En enero, el jugador del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante un partido frente al Real Madrid y debió ser operado, quedando automáticamente descartado para Scaloni. La pareja lleva seis años de matrimonio y reside en Valencia con sus pequeños hijos Noah y Kai.

María Julia Silva, pareja de Marcos Acuña

Marcos Acuña y María Julia Silva con sus tres hijos Mora, Benjamín y Martina Instagram @mjuliasilva9

La neuquina estaba más que integrada al grupo de mujeres de la selección, pero no viajó a los Estados Unidos puesto que el defensor de River Plate fue uno de los campeones del mundo a los que el cuerpo técnico decidió no incluir entre los 26 convocados. Desde 2024, cuando Acuña finalizó su contrato con el Sevilla y firmó como nuevo refuerzo del equipo Millonario, la pareja y sus tres hijos Mora, Benjamín y Martina están instalados en Buenos Aires.

Agustina Bascerano, exesposa de Germán Pezzella

Agustina Bacerano y Germán Pezzella se casaron en 2023 y se separaron en 2025 Instagram @agusbascerano

Influencer, emprendedora y modelo con proyectos en la Argentina, España, Brasil y los Estados Unidos. Se casó por civil con Pezzella en Sevilla en 2016, y el 21 de diciembre de 2023 celebraron su matrimonio con una espectacular fiesta en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en octubre de 2025, cuando ambos estaban instalados en la Argentina luego de vivir 10 años en el Viejo Continente, surgieron versiones de que él tenía una supuesta doble vida. Tiempo después ella terminó por confirmar la infidelidad y el final del matrimonio. El defensor de River Plate no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para el Mundial.

Guadalupe Ramón, esposa de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez junto a su mujer Guadalupe Ramón y sus hijas Francesca y Renata Instagram @guiido_rodriguez

“Wada”, como se presenta en sus redes sociales, es bailarina, artista plástica y tiene su emprendimiento de indumentaria llamado Phy-Si. Está casada con Rodríguez desde enero de 2020 y viven en Valencia con Francesca, la hija mayor de él, fruto de una relación anterior, y Renata, su hija en común de dos años. Aunque en un momento se barajó la posibilidad de que el mediocampista que integró el plantel de 2022 fuera convocado para sumarse como reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi, finalmente no fue incluido para defender la medalla dorada de Qatar.

Alanis Poza, exnovia de Thiago Almada

Alanis Poza y Thiago Almada se separaron después del Mundial de 2022 Instagram

Viajó a último momento a Qatar, luego de que Lionel Scaloni sumara a su pareja Thiago Almada al plantel. Si bien llegaron a convivir en los Estados Unidos, poco tiempo después del Mundial la relación se terminó. Ella rehizo su vida con el exfutbolista mexicano Shayr Mohamed, el hijo del director técnico argentino Antonio “Turco” Mohamed, y el 28 de abril de 2026 le dieron la bienvenida a su hijo Adonis.