El mensaje de Lionel Messi para el Indio Solari: “Siempre en nuestros corazones”

Lionel Messi despidió al Indio Solari luego de arribar a Texas con la selección argentina para lo que será el primero de dos amistosos previos al Mundial 2026. Junto con una imagen del artista en pleno recital, el capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni escribió: "Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.”. De esa manera, quiso sumarse a la inmensa ola de mensajes de diversas celebridades nacionales para darle el último adiós a uno de los grandes artistas de la Argentina.

Messi se sumó a los mensajes de despedida para el Indio Captura Instagram (@leomessi)

Si bien este vínculo no tiene mucha historia, ya que Messi nunca habló públicamente sobre el Indio, a la inversa sí hay algunos testimonios que evidencian la admiración que el músico tuvo por el futbolista. Más recientemente en el tiempo, específicamente el 31 de diciembre de 2023 y durante su entrevista con Julio Leiva para Caja Negra (Filo News), el artista había dicho: “Me gusta más Maradona. Como jugador me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo, ja. Pero como opinólogo me gusta más Maradona”.

Por otro lado, entre risas mencionó que lo hubiera dejado más tranquilo estar en pareja con Messi que con Maradona. Para finalizar sobre este tema, el Indio reafirmó su fanatismo futbolístico por el actual capitán de la selección argentina: “Pero es un jugador impresionante. Creo que ha sido mejor que Maradona”.

El día que el Indio Solari llenó de elogios a Messi

En una entrevista concedida a Marcelo Figueras y publicada el 8 de enero de 2023 en El Cohete a la Luna, el Indio Solari se refirió al desempeño de Lionel Messi en la última Copa del Mundo disputada en Qatar, donde destacó una transformación definitiva en su figura como líder del equipo. Solari, quien históricamente se mostró alejado del deporte, reconoció que el fenómeno generado por la selección nacional logró cautivarlo por su profundidad emocional.

El Indio Solari se mostró feliz por el logro conseguido por Messi en 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Respecto a los cuestionamientos que el capitán recibió durante años, el artista fue contundente: “El pecho frío se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no solo en términos futbolísticos, y se lo bancó”. Según el músico, Messi logró superar la presión de un entorno hostil y, a diferencia de otras personalidades del deporte, no permitió que la fama arruinara su esencia. “A Messi no lo arruinó la fama. Me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro; ¡que es lo que debe hacer un capitán!”, sentenció.

También puso en valor el espíritu colectivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que para el artista, el triunfo fue posible gracias a la unión de un grupo humano con hambre de gloria, lo cual permitió romper con el escepticismo de gran parte de la sociedad. “Percibí la polenta de un grupo de pibes que tiene hambre de justificarse la vida, con objetivos claros. Así se puede. Porque estaban unidos”, reflexionó sobre el funcionamiento del plantel.