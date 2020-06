Ginés González García, ministro de Salud, le bajó el tono al regreso de los planteles profesionales de fútbol a los entrenamientos. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Alejandro Casar González 13 de junio de 2020 • 11:05

Todo empezó con una convocatoria: la AFA le había avisado a Marcelo Tinelli , el presidente de la Liga Profesional , que el martes próximo habría una reunión en el Ministerio de Salud para comenzar a charlar sobre los protocolos para que los planteles pudieran volver a entrenarse. Del cónclave participarían, además, el presidente de la AFA, Claudio Tapia , y el ministro del área, Ginés González García . Era el primer paso hacia el conjunto de medidas sanitarias que deben tomarse para el regreso de la actividad . Pero hubo un frenazo. Y ya no habrá reunión. El protocolo, de hecho, todavía está lejos.

El ministerio de Salud, comandado por González García, trabaja desde hace varias semanas en un protocolo unificado para el fútbol en todo el país. Lo hace en conjunto con el ministerio de Turismo y Deporte, que maneja Matías Lammens. Fuente: Archivo

Sin embargo, el responsable de la cartera de Salud le bajó los decibeles a esa posibilidad. "No podemos pensar en habilitar el fútbol ni en el AMBA ni en el resto del país en el corto plazo", sentenció González García ante miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico (Radpc), en declaraciones reproducidas por La Voz. González García agregó: "No veo necesidad de que se vuelva a entrenar en el fútbol competitivo. No veo por qué hay tanta ansiedad por retomar la actividad. Es un negocio y una pasión, pero no soy de la idea de ninguna apertura".

La reunión propuesta para la semana próxima, entonces, quedó en la nada. Según pudo reconstruir LA NACION, en la agenda del ministro para los próximos días no figura ningún encuentro destinado a avanzar en el protocolo sanitario unificado para que los clubes de todas las jurisdicciones puedan volver a las prácticas. La AFA, por su parte, sigue pensando en el mes próximo como fecha probable para comenzar con los entrenamientos livianos. Y septiembre para el regreso de los partidos.

Casos como el de Deportivo Riestra, cuyos futbolistas fueron filmados haciendo movimientos con pelota en el estadio y por eso el club fue denunciado ante el tribunal de Disciplina de la AFA, o como el de Godoy Cruz, cuyos jugadores juveniles hicieron ejercicios físicos al mando de un preparador en la semana, pusieron en alerta a la AFA. Desde la calle Viamonte no quieren que haya clubes que saquen ventaja y comiencen a entrenarse antes que otros, sobre todo cuando no hay ni fecha de regreso a la actividad ni, en el caso del ascenso, certezas sobre cómo se dirimirán las finales de los torneos.