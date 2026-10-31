El nuevo club de los Estados Unidos que sueña con competir contra Messi y busca jugadores en la Argentina: cómo participar de las pruebas

El fútbol en Estados Unidos vive una transformación sin precedentes por el impacto de la llegada de Lionel Messi al país. En este escenario, un grupo de argentinos decidió apostar por la creación desde cero de un equipo profesional: el Port St. Lucie SC. La institución, presidida por la joven Agostina “Pepa” Galimberti, se prepara para su debut en la USL League One en 2027. Este club, nacido de una iniciativa familiar, busca ahora talento entre los 18 y 25 años en la Argentina para nutrir su estructura deportiva y consolidar su identidad.

El club busca jugadores que tengan entre 18 y 25 años Gentileza Port St. Lucie

La génesis del proyecto responde a una visión estratégica sobre la estabilidad jurídica y económica del mercado estadounidense. Según contó Galimberti a LA NACION, la idea original fue de su suegro, Gustavo Suárez, y contó con el impulso constante de su pareja, Paulo. La elección de Port St. Lucie como sede respondió a un análisis de las oportunidades disponibles en la USL. “Paulo tiene una visión muy enfocada en las inversiones y veía en Estados Unidos algo que para un proyecto de esta magnitud es fundamental: estabilidad, seguridad jurídica y condiciones que permiten pensar a largo plazo”, detalla la presidenta.

Agostina “Pepa” Galimberti preside Port St. Lucie SC, el proyecto familiar junto a Gustavo y Paulo Suárez Instagram (@pepagalimberti)

El camino hacia la presidencia fue, para Galimberti, un proceso de aprendizaje sostenido. A sus 26 años, ocupa un rol poco común en un entorno históricamente dominado por hombres. “Cuando finalmente me ofrecieron la presidencia sentí una felicidad enorme, pero sobre todo mucho orgullo. Que personas que me vieron crecer, que conocen mis aciertos pero también mis errores, hoy confíen en mí para una responsabilidad tan grande significa muchísimo”, revela la dirigente en diálogo exclusivo. El ascenso a este cargo ocurrió de manera gradual tras cinco años de trabajo intenso en la estructuración de la entidad.

El objetivo de combinar tecnología con fútbol

El club presenta una propuesta diferencial que combina el ADN del fútbol argentino con tecnología aplicada al rendimiento. La joven fundó Vixon, una startup especializada en entrenamiento neurocognitivo mediante pecheras LED inteligentes. Esta metodología se integra plenamente en el plan de formación del Port St. Lucie SC. “Desde el principio decidimos que el entrenamiento neurocognitivo no iba a ser un complemento opcional, sino una parte fundamental de nuestra metodología de formación”, explica la presidenta. La tecnología permite estimular la atención, la percepción y la velocidad de reacción en situaciones reales de juego, un aspecto que los fundadores consideran determinante para el éxito deportivo.

La explicación de los multiusos de las pecheras LED inteligentes de Vixon

La convocatoria de jugadores en la Argentina se consolidó como una necesidad imperiosa tras la repercusión de las redes sociales. El club, que ya atrajo el interés de influencers como Valentín “El Scarso” Scarsini, recibió más de 1500 solicitudes en poco tiempo. Las pruebas en territorio argentino persiguen un objetivo claro: ofrecer una oportunidad real a quienes no encuentran canales tradicionales de inserción. “Conocemos lo que se vive, sabemos la cantidad de chicos que sueñan con ser futbolistas profesionales y que, por distintas circunstancias, nunca llegan a tener una oportunidad real de mostrarse”, afirma Galimberti. La prueba, programada para el 8 de noviembre en Tigre, contará con un marco profesional que incluye sponsors y observadores técnicos.

Los videos de El Scarso sobre Port St. Lucie y sus pruebas en la Argentina

La estructura del Port St. Lucie SC contempla la construcción de un estadio propio con capacidad inicial para 6000 espectadores, expandible a 15.000. Este complejo deportivo no solo albergará partidos, sino que funcionará como el núcleo de un desarrollo inmobiliario y comercial diseñado para sostener financieramente a la institución. “Queremos que sea parte de un desarrollo mucho más amplio, que genere movimiento, actividad económica y nuevas oportunidades para la ciudad”, sostiene Galimberti.

El objetivo del estadio propio es fundamental para la viabilidad del proyecto deportivo a largo plazo Gentileza Port St. Lucie

La expectativa por Bernardo Romeo

La incorporación de Bernardo Romeo como director de fútbol marca un hito en la ambición del club. La salida de Romeo de la Asociación del Fútbol Argentino para sumarse al proyecto en Florida fue celebrada como una señal de profesionalismo. “Berni tenía la posibilidad de llegar a un club donde todavía no había nada escrito. Donde podía empezar a construir una estructura deportiva con su propia visión”, comenta la dirigente. La identidad del equipo, reflejada en los colores de su escudo, busca honrar las raíces argentinas mientras compite en una liga que evoluciona hacia sistemas de ascenso y descenso en 2028.

El desafío de liderar como mujer extranjera en el fútbol estadounidense impone obstáculos significativos. Galimberti reconoce la existencia de prejuicios persistentes: “Siendo mujer en el fútbol te tenés que esforzar un poco más. Es un mundo que históricamente estuvo dominado por hombres y, aunque creo que cambió muchísimo desde que empecé hasta hoy, todavía hay diferencias”. No obstante, la presidenta asegura que la credibilidad se construye mediante resultados y hechos concretos. “Cuando empezás a demostrar lo que sabés, cuando hablás desde la experiencia y respaldás tus palabras con hechos, las dudas empiezan a desaparecer”, agrega.

La captación de talentos en la Argentina no constituye un evento aislado, sino que forma parte de una visión de continuidad. El club evalúa la apertura de academias propias en el país y programas de intercambio. “Nuestra intención es seguir generando oportunidades y construir algo que tenga continuidad en el tiempo”, explica Galimberti. Para los jóvenes interesados, el proceso exige seguirlos en redes sociales y la inscripción mediante formularios habilitados tras el primer contacto directo.

El mensaje de apoyo de Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico de la selección argentina

Las piedras en el camino

El ecosistema del club en Florida, impulsado también por la inversión tecnológica de Vixon, atrajo la atención de ligas mayores como la NBA y la NHL, que validaron la utilidad de sus sistemas de entrenamiento. Esta misma lógica de innovación se traslada al fútbol para maximizar el potencial de los deportistas desde edades tempranas. “Queremos trabajar sobre todas las áreas que influyen en su desarrollo y darle las herramientas para convertirse en un deportista lo más completo posible”, remarca la presidenta.

La construcción del club desde una hoja en blanco permite aprender de los errores ajenos y evitar las limitaciones de tradiciones arraigadas. Galimberti destaca la capacidad de resistencia del equipo directivo ante las adversidades del proceso de fundación. “Hubo momentos realmente muy duros. Pero si hay algo que aprendí de Gustavo en todo este proceso es a luchar por lo que uno quiere”, relata sobre su suegro y socio. La cultura del club se apoya en esa persistencia y en una ambición de escala global.

Las pruebas de noviembre incluyen un despliegue de marketing destinado a generar una experiencia profesional para los participantes. Aunque algunas voces critican el componente comercial de la convocatoria, la dirigencia sostiene que el marketing y el fútbol se potencian mutuamente para elevar el estándar de calidad del evento. “No veo por qué el marketing y el fútbol tendrían que competir entre sí. Al contrario, creo que cuando están bien trabajados, uno potencia al otro”, argumenta Galimberti.

USL sí, MLS no

El Port St. Lucie SC no competirá con la estructura de la Major League Soccer (MLS), sino que se posiciona en un segmento de crecimiento estratégico dentro de la USL. Con la implementación del sistema de ascensos, el éxito deportivo ganará mayor relevancia en el futuro cercano del club. “El ascenso y el descenso llegarán a la United Soccer League en 2028; y para mí, esto es mucho más grande que una nueva estructura de ligas”, destaca la presidenta. Este cambio paradigmático refuerza la apuesta de la institución por un modelo de negocio basado en la meritocracia deportiva y el desarrollo de talentos locales e internacionales.

A diferencia de la MLS, el formato de la USL tendrá ascensos y descensos desde 2028

El rol de Agostina Galimberti trasciende la gestión ejecutiva, ya que su participación activa en la toma de decisiones estratégicas y su enfoque en la innovación tecnológica posicionan al Port St. Lucie SC como un caso testigo de modernización en la gestión de clubes. El proyecto, lejos de limitarse a una simple administración, busca transformar la manera en que el fútbol estadounidense integra la tecnología, la formación de base y la conexión comunitaria.

Los interesados en formar parte de esta propuesta deben cumplir con los requisitos estipulados por la entidad y mantener la atención sobre los canales digitales, ya que la hoja de ruta del club prevé nuevas instancias de evaluación. El proyecto tiene el firme convencimiento de que el fútbol en Florida atraviesa una etapa de expansión donde la infraestructura y el capital humano determinarán el éxito a largo plazo. Con la mirada puesta en el debut oficial, la dirigencia argentina reafirma su compromiso de convertir a Port St. Lucie en una referencia ineludible para el deporte en los Estados Unidos.