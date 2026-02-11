El club de EE.UU. que pertenece a tres ídolos del deporte nacional y tiene más argentinos que el Inter Miami de Messi

El pasado 30 de enero, Inter Miami CF anunció la compra de Germán Berterame y llegó a la impactante cifra de diez futbolistas argentinos en su plantel profesional. Si bien esta cantidad parece ser todo un récord en Estados Unidos, lo cierto es que, durante la temporada 2025, Miami FC tuvo todavía más. De esta manera, el club ubicado a tan solo 70 kilómetros del equipo de Lionel Messi es quien ostenta una marca que va más allá de un simple número y que se entiende por sus recientes cambios dirigenciales.

Miami FC es un club que participa de la USL Championship, no de la Major League Soccer (MLS), que fue fundado el 20 de mayo de 2015 por un dúo italiano conformado por el empresario Riccardo Silva y el exfutbolista Paolo Maldini. Desde ese momento hasta el 2025, apenas dos jugadores argentinos se pusieron la camiseta del equipo: Darío Cvitanich y Daniel Vega. Pero el 15 de octubre de 2024, el propio equipo había anunciado que Juan Sebastián Verón y Darío Sala se unían a la junta directiva y al grupo de propietarios. Además, Emanuel Ginóbili, Juan “Pico” Mónaco, Mariano Zabaleta y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez se sumaron como inversores y socios en un megaproyecto llamado Sports Performance Hub (SPH), una transacción con un valor aproximado de U$S280 millones.

El proyecto conjunto de Miami FC y SPH integra a Mónaco, Emiliano Fernández Balagué, Silva, Zabaleta, Ginóbili, Gastón Remy, Verón, Sala y Sánchez Sports Performance Hub

Durante su presentación, Verón expresó: “Queremos construir un equipo y un proyecto que no solo compita, sino que inspire”. Y esa construcción comenzó el 23 de enero de 2025, cuando anunciaron la contratación del entrenador argentino Gastón Maddoni, quien fue ayudante de Fernando Gago en Aldosivi y Racing Club, como nuevo DT de Miami FC, fundamental para lo que fue la posterior llegada de los futbolistas de Argentina.

En su presentación, Gastón Maddoni hizo un llamado de apoyo al público

La revolución argentina comenzó con Matías Romero, quien arribó a Miami FC el 27 de enero de 2025 y, apenas 30 días después, ya había un total de 11 jugadores de Argentina en el plantel profesional. Cronológicamente, llegaron de la siguiente manera: Sebastián Blanco (31/1), Lucas Melano (5/2), Diego Mercado (6/2), Kevin Hoyos (11/2), Deian Verón (13/2), Cristian Vázquez (18/2), Francesco Celeste (20/2), Rafael Martell (21/2), Tobías Zárate (26/2) y Francisco Bonfiglio (27/2).

Durante 2025, Melano, Blanco y Bonfiglio conformaron un frente de ataque 100% argentino en Miami FC Instagram (@themiamifc)

Esta cifra ya supera a los diez futbolistas de Inter Miami en 2026, pero faltan mencionar los casos de los juveniles Victor Arana y Tobias Mas, quienes se sumaron al primer equipo el 7 de marzo. Luego, el 20 de ese mismo mes llegó Juan Ignacio “Nacho” Jiménez y el 22 de agosto arribó Nicolás Campisi, por lo que el récord es de 15 jugadores argentinos en un mismo plantel de Estados Unidos.

Nicolás Campisi fue el último en sumarse al proyecto argentino de Miami FC Instagram (@themiamifc)

Con motivo de la labor de Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes de La Plata, no se mostró mucho públicamente en las instalaciones de Miami FC. Pero, en junio de 2025, coincidió con la visita de Paulo Dybala y Leandro Paredes al club, por lo que se fotografió junto a los campeones del mundo y Pico Mónaco.

Dybala y Paredes visitaron el estadio de Miami FC, donde posaron junto a Mónaco y Verón Instagram (@themiamifc)

Bonfiglio y Campisi contaron su experiencia y revelaron cómo es jugar en el Miami FC

Para descubrir más sobre la historia del club, LA NACION dialogó con Francisco Bonfiglio y Nicolás Campisi, fundamentales para Miami FC durante la temporada 2025. El eje central de la charla fue la competitividad de los clubes que integran la USL Championship, pero, además, ambos jugadores explicaron que las comodidades y la exigencia deportiva no fueron suficientes para convencerlos de continuar luego de apenas una temporada y coincidieron en que la distancia puede ser un determinante.

Desde 2026, Campisi y Bonfiglio juegan en Estudiantes de Buenos Aires y Boston River (Uruguay), respectivamente Instagram (@nicocampisi/@panchobonfiglio)

- ¿Qué nivel de profesionalidad tiene Miami FC?

Campisi: “Me encontré con un club en crecimiento, porque era el primer año en el cual asumía la nueva gestión. Se encontraban muchas cosas a profesionalizar, pero se veía ese deseo de querer crecer y avanzar. De hecho, a fin de 2025 oficializaron la compra de un predio para la construcción del estadio”.

El 18 de septiembre de 2025, Miami FC confirmó los planes para construir su propio estadio para 15 mil espectadores miamifc.com

Bonfiglio: “El club hoy en día no tiene infraestructura propia, se alquiló un complejo [Universidad Internacional de Florida] donde teníamos las dos canchas de entrenamiento. Día a día siempre estaba Pico Mónaco, porque vive en Miami y quería estar involucrado al 100%”.

- ¿Hay algún punto de comparación entre la exigencia de Argentina y Estados Unidos?

C: “No se vive como acá, el resultado no es de vida o muerte. Los estadios muchas veces no están ni en mitad de capacidad. Es más relajado, todo parte de un show donde muchas personas van a comerse una hamburguesa y tomar una cerveza. Se siente mucho la diferencia”.

B: “La USL Championship me sorprendió, en 2027 o 2028 la idea es que haya ascensos y descensos con la USL League One. Cuando entras a la cancha y no ves ese ambiente eufórico, extrañas. Pasar del fútbol argentino a esta realidad hace que la presión baje un poco. Ahí es donde tiene que pesar la ambición del jugador por crecer, adaptarse y seguir mejorando”.

Miami FC juega de local en el Pitbull Stadium, renombrado así en 2024 luego de la inversión del cantante homónimo Florida International University

- ¿Cuál fue la importancia de Gastón Maddoni para el proyecto argentino?

C: “Gastón y su hermano Manuel, que es el director deportivo, apostaron mucho por jugadores de Argentina. También había tres jugadores de la selección de Puerto Rico [Nicolás Cardona, Gerald Díaz y Ricardo Rivera]. Cuando competía Miami era distinto, se sentía el rigor, esa agresividad que tenemos los latinos”.

B: “Fue importantísimo porque hablábamos la misma lengua. Creo que la pasión de los argentinos conecta mucho a la hora de transmitir. Dos compañeros estuvieron en clubes americanos antes y se enojaban si no sabías inglés. Son pequeñas trabas que justamente con técnico argentino no se notan”.

- ¿Cómo fue la relación entre los argentinos en el vestuario?

C: “Gran parte del año estuve en Tampa Bay Rowdies, donde había solo un venezolano y era muy difícil la convivencia. Cuando llegué a Miami, prácticamente no se hablaba inglés y era casi todo en español. Al haber varios argentinos, se hacía muy buena la convivencia, la pasábamos muy bien con los chicos. Después de entrenar, cada tanto comíamos un asado”.

Sebastián Blanco y Lucas Melano prepararon un asado para todo el plantel y también hubo alfajores para compartir

B: “Yo pensé que iba a extrañar, pero hicimos un grupo hermoso. Vivíamos todos en un mismo complejo y ahí enseguida tenías alguien para hablar o para hacer algo, nos juntábamos mucho. Fue todo muy lindo, muchas anécdotas y experiencias nuevas. Fuimos a ver NBA, tenis, Fórmula 1, son planes que hay que ser agradecidos por vivirlos”.

El clima distendido de Miami FC les permitió ir al estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

- ¿Por qué decidiste irte de Miami FC?

C: “Tomé la decisión de volver [a Argentina] porque quería llevar hacia otro rumbo mi carrera. El club me quiso retener y mis amigos me decían ‘vos estás loco’, pero siento que todavía tengo tiempo para dar un salto en el fútbol”.

B: “La decisión es 100% deportiva, soy joven y quería ir a un lugar donde la competencia sea un poco más exigente. Me hicieron dos propuestas para renovar con buenas condiciones. Me quedó la espina de poder convertirme en el máximo goleador del club, me encantaría volver”.

- ¿Existe algún tipo de competencia o relación con Inter Miami?

C: “Van a tener una ventaja de por vida, la de haber tenido el número uno del mundo de este deporte como lo es Messi. El 2025 da un mensaje claro a la ciudad de que acá estamos. En un futuro, Miami FC le puede competir. En cuanto a lo personal, hay poca relación”.

Miami FC e Inter Miami CF no compiten en la misma liga, aunque juegan amistosos cada cierta cantidad de tiempo ESPN

B: “Por lo que genera Messi como jugador y porque no sabemos hasta cuándo va a jugar, cada día es más emocionante verlo. En 2025 leí un poco la historia del club y antes Miami FC era el equipo de la ciudad. Ojalá que el día de mañana digamos que es un clásico y estén jugando en la misma liga. Hay una diferencia grande en lo que es salario, condiciones y estadios. Relación entre los clubes hay, pero no se ve a simple vista. Sé que por atrás hay contactos porque en Miami FC hay gente que tiene mucho renombre”.

- ¿Se tomaba mate en el vestuario con jugadores de otras nacionalidades?

C: “Era espectacular eso, los chicos se copaban mucho y tomaban. Al principio te ven, pero yo creo que ya rompió la estructura”.

B: “Había varios mates, abríamos la ronda y tratábamos de sumar siempre a todos. Incluso, siempre estábamos media hora antes de entrenar porque nos juntábamos a desayunar, alguno llevaba algo saludable, tomábamos mate con eso y charlábamos, nos reímos mucho”.

Bonfiglio fue uno de los grandes protagonistas de las redes de Miami FC durante 2025

- ¿Qué consejo le darías a un futbolista que piensa en jugar en la USL Championship?

C: “Estar lejos de casa muchas veces es positivo porque te ayuda a crecer, a sacar lo mejor de uno y romper límites personales. Pero también es difícil porque la soledad uno la puede utilizar como potenciador y, a veces, lamentablemente te tira para abajo. Para ir a jugar en la liga en sí, hacer una diferencia y salir de la euforia en la que vivimos, mi consejo es sí. Para crecer, si no es la MLS, te diría de buscar otra opción”.

B: “Yo en general diría que sí. Los que van a esa liga son jugadores que necesitan visibilidad para abrirse de vuelta al mercado. Hay muchos que van porque ya son grandes y quieren armar un proyecto de vida ahí. Le diría que vaya y disfrute de la experiencia”.