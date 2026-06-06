El papa León XIV reveló de qué equipo de fútbol es hincha y sorprendió a más de uno
El sumo pontífice fue consultado sobre su preferencia deportiva y se animó a dar una respuesta que dejó a muchos boquiabiertos en redes; mirá el video
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A días del comienzo del Mundial 2026, gran parte de la población mundial parece estar subida a la fiebre futbolística, y el papa León XIV no quiso ser la excepción. Mediante un video que fue viral en redes sociales, el sumo pontífice confirmó ser hincha de Real Madrid y sorprendió a más de uno.
Quien publicó el video fue Elise Ann Allen (@eliseannallen), corresponsal sénior en Italia para Crux Now Media. En el video, aprovechó que se encontraba en el mismo vuelo rumbo a España y le preguntó al papa León XIV si prefería a Real Madrid o FC Barcelona, los clubes más importantes de ese país. Al respecto, entre risas expresó: “Eso es fácil, el Papa es para todos los equipos... Pero Prevost es el Real Madrid”.
Con estas palabras, el Sumo Pontífice sorprendió no solo al decir abiertamente que es fanático de un equipo de fútbol, sino que habló como Robert Francis Prevost, su identidad antes de ser Papa. Vale recordar que nació en los Estados Unidos, donde este deporte no es tan popular, pero vivió más de 20 años en Perú, lugar donde quizá su pasión despertó al vivirlo de forma sudamericana.
La reacción de Real Madrid
Horas después, la propia cuenta de Real Madrid en X se hizo eco de lo ocurrido y escribió el siguiente mensaje: “El Papa es del Real Madrid. ¡Bienvenido, León XIV!”. En cuestión de horas, la publicación superó los 30 mil ‘Me gusta’ y evidenció la sorpresa generalizada del mundo del fútbol.
Además, en la apertura de un discurso para su campaña de reelección, su presidente Florentino Pérez también envió un mensaje: “Quiero dar la bienvenida al Papa que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso para nosotros es un orgullo y un honor, bienvenido a Madrid, su santidad León XIV”.
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