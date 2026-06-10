El peluche de Messi es furor pero muy lejos de la Argentina: el país que lo agotó para tenerlo durante el Mundial

En medio del furor por el Mundial 2026, el cual comenzará este jueves 11 de junio, la expectativa y ansiedad porque Argentina se consagre bicampeón consecutivo del campeonato luego de alzar la copa en Qatar 2022 es total. Así las cosas, todos los ojos se posan en Lionel Messi, quien a sus 39 años cerrará su ciclo en la máxima cita internacional. Su desempeño durante todo este tiempo no solo marcó a los argentinos, sino al mundo entero... y el merchandising lo hizo saber.

Artículos de Lionel Messi en la fábrica All Star Partner, situada en Yiwu, en la provincia de Zhejiang (este de China)

Debido a aquel auge, la industria china sacó a la venta un peluche del rosarino caracterizado como una cabra, cuyo diseño tiene un guiño al acrónimo inglés GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos) que coincide con el nombre de dicho animal en inglés.

Este artículo, que apenas supera el tamaño de la palma de la mano, se consolidó como el producto estrella de la temporada dentro del mercado asiático. En los complejos industriales de Yiwu —el mayor centro mayorista de China situado en el este del país— decenas de operarios trabajan actualmente a contrarreloj para abastecer la demanda, ensamblando cadenas y arneses metálicos a las figuras antes de su distribución.

La diversificación del catálogo por parte de las empresas licenciatarias es notable: en los puntos de venta, el diseño inspirado en Messi compite directamente con figuras de Cristiano Ronaldo, gallos de espuma de la selección francesa, ositos con la vestimenta de España y los populares muñecos Labubu, adaptados especialmente para la cita mundialista.

la industria china sacó a la venta un peluche del rosarino caracterizado como una cabra, cuyo diseño tiene un guiño al acrónimo inglés GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos) Hector RETAMAL / AFP

El impacto comercial superó las previsiones más optimistas de los distribuidores. Según datos de la firma All Star Partner, las ventas de estos artículos se multiplicaron por cinco en comparación con los registros obtenidos durante el Mundial de Qatar 2022.

Este fenómeno, en el cual un peluche de Messi tiene un valor aproximado de 11 dólares, responde a un cambio profundo en las tendencias de consumo de los jóvenes en China. En un contexto económico marcado por la ralentización del consumo, las decisiones de compra pasaron de basarse en la utilidad práctica a centrarse en el componente afectivo y de bienestar personal. Los analistas locales coinciden en que estos objetos —que van desde llaveros y colgantes hasta almohadas cervicales— operan como auténticas vías de escape frente a la presión laboral y social cotidiana, priorizando la satisfacción emocional por sobre la funcionalidad.

Asimismo, el éxito de estos productos evidencia la sólida cultura futbolística en el gigante asiático, la cual se desarrolla de manera independiente al rendimiento de su propia selección nacional. Actualmente posicionada en el puesto 94 del ranking de la FIFA, la selección de China no participa en una Copa del Mundo desde su única aparición histórica en Corea-Japón 2002. Sin embargo, el entusiasmo de sus ciudadanos se canaliza a través del seguimiento masivo de combinados internacionales como Argentina, Portugal o Inglaterra.

Así, a horas del puntapié inicial en el Estadio Azteca, queda demostrado que el fenómeno Messi no conoce de límites geográficos ni barreras culturales. El Mundial de 2026 será la última gran función del capitán argentino, un acontecimiento global capaz de movilizar pasiones y economías enteras a nivel internacional.