Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El Pibe Valderrama sorprendió a todos con un radical cambio de look: se rapó su icónica melena rubia
El exfutbolista colombiano le dijo adiós a su característica cabellera que lució toda su carrera; la encargada de raparlo fue su esposa y no dudó en mostrar todo el proceso
- 3 minutos de lectura'
Hay varios futbolistas que acostumbran a jugar bastante con su apariencia física. Mientras algunos se animan a usar osados y llamativos outfits, otros suman en cada oportunidad que encuentran algún diseño con tinta en la piel. También están aquellos que sacan turno con su peluquero de confianza bastante seguido para retocarse el pelo. Carlos Valderrama nunca integró este último grupo, puesto que desde siempre lució orgulloso su inconfundible cabellera ondulada. Sin embargo, en las últimas horas el “Pibe” tomó una drástica decisión que dejó atónitos a todos. ¿Qué hizo? Se rapó.
Hace un par de días, el exfutbolista de 65 años coqueteó en sus redes sociales con la posibilidad de hacerse algo nuevo en el cabello. “Creo que llegó el momento”, advirtió en un video en el que posó en el baño de su casa con una camiseta de Maradona. Al escucharlo, su esposa Elvira Redondo lo abrazó y le aseguró que lo amaba “como sea”. Algunos pensaron que solo iba a retocarse la icónica melena, pero terminó por eliminarla completamente.
“Mi gente, ¡hoy es el día!”, expresó el exfutbolista en su cuenta de Instagram el martes 13 de octubre. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que se lo pudo ver junto a su esposa, que sostenía una maquinita para cortar el pelo.
“Bueno, mi gente, ya mi mono está listo para quitarse la melena”, expresó Redondo. Si bien él se mostró un poco dubitativo, ella procedió a comenzar el proceso y de a poco empezó a raparlo. “Imaginate cuando los nietos te vean con el pelo rapado”, comentó divertida. “’Ese no es mi abuelo’, van a decir”, advirtió Valderrama.
Finalmente, la sesión de peluquería llegó a su fin y el colombiano se mostró sin ningún pelo sobre la cabeza. “El ‘Calvo’ Valderrama”, bromeó su esposa. Rápidamente, las imágenes se viralizaron y sus seguidores reaccionaron. “¡Leyenda! Con o sin melena. ¡Le luce el nuevo look a nuestro Pibe!“; “El que es bello, es bello y el que es leyenda, es leyenda. ¡Abrazo, jefe adorado!” y “¡Se ve superbién!” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.
- 1
Cristiano Ronaldo dejó en claro quién es “el mejor de la historia” y “el jugador más completo”
- 2
Así está el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai
- 3
Nicolò Tresoldi, el hincha de Boca que le hizo tres goles a Inter en la Champions y todavía puede jugar para la Argentina
- 4
El mal clima también complica al polo: el Abierto de Tortugas se mantiene en suspenso