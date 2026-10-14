El Pibe Valderrama sorprendió a todos con un radical cambio de look: se rapó su icónica melena rubia

Hay varios futbolistas que acostumbran a jugar bastante con su apariencia física. Mientras algunos se animan a usar osados y llamativos outfits, otros suman en cada oportunidad que encuentran algún diseño con tinta en la piel. También están aquellos que sacan turno con su peluquero de confianza bastante seguido para retocarse el pelo. Carlos Valderrama nunca integró este último grupo, puesto que desde siempre lució orgulloso su inconfundible cabellera ondulada. Sin embargo, en las últimas horas el “Pibe” tomó una drástica decisión que dejó atónitos a todos. ¿Qué hizo? Se rapó.

Carlos Valderrama durante un partido en 1998 con su clásico pelo ondulado FERNANDO LLANO

Hace un par de días, el exfutbolista de 65 años coqueteó en sus redes sociales con la posibilidad de hacerse algo nuevo en el cabello. “Creo que llegó el momento”, advirtió en un video en el que posó en el baño de su casa con una camiseta de Maradona. Al escucharlo, su esposa Elvira Redondo lo abrazó y le aseguró que lo amaba “como sea”. Algunos pensaron que solo iba a retocarse la icónica melena, pero terminó por eliminarla completamente.

Carlos Valderrama se rapó y mostró el proceso en sus redes sociales (Foto: Instagram @pibevalderramap)

“Mi gente, ¡hoy es el día!”, expresó el exfutbolista en su cuenta de Instagram el martes 13 de octubre. Sus palabras estuvieron acompañadas por un video en el que se lo pudo ver junto a su esposa, que sostenía una maquinita para cortar el pelo.

Carlos El Pibe Valderrama

“Bueno, mi gente, ya mi mono está listo para quitarse la melena”, expresó Redondo. Si bien él se mostró un poco dubitativo, ella procedió a comenzar el proceso y de a poco empezó a raparlo. “Imaginate cuando los nietos te vean con el pelo rapado”, comentó divertida. “’Ese no es mi abuelo’, van a decir”, advirtió Valderrama.

Los seguidores del exfutbolista reaccionaron a su nuevo look (Foto: Instagram @pibevalderramap)

Finalmente, la sesión de peluquería llegó a su fin y el colombiano se mostró sin ningún pelo sobre la cabeza. “El ‘Calvo’ Valderrama”, bromeó su esposa. Rápidamente, las imágenes se viralizaron y sus seguidores reaccionaron. “¡Leyenda! Con o sin melena. ¡Le luce el nuevo look a nuestro Pibe!“; “El que es bello, es bello y el que es leyenda, es leyenda. ¡Abrazo, jefe adorado!” y “¡Se ve superbién!” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.