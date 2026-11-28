Vélez vs. Independiente, por los cuartos de final del torneo Clausura, en vivo: el minuto a minuto del partido
En el José Amalfitani, el Fortín y el Rojo inauguran la etapa de cuartos de final
Inició la segunda mitad
Facundo Tello da la orden para que se ponga en juego la segunda mitad. 17 segundos pasaron para que el Rojo, mediante un esfuerzo de Tempone, tenga la primera situación del complemento.
Se terminó la primera mitad
Finalizan los primeros 45 minutos de un cuarto de final muy intenso, especialmente por las situaciones que tuvo Independiente para abrir el marcador y que ponen a Tomás Marchiori como la clara figura parcial del encuentro, más allá de las dos intervenciones finales de Mele. Se espera por una segunda mitad parecida.
Se juega un minuto más
Tello adicionó 60 segundos de adición para un primer tiempo muy atrapante que tiene un nuevo amonestado: Tempone ve la tarjeta tras una infracción y ya son dos los sancionados en el visitante.
Primera tarjeta en el local
Manuel Lanzini cruzó feo a Godoy y Tello le muestra la primera tarjeta amarilla entre los jugadores velezanos. El defensor debió ser asistido, pero puede continuar sin problemas.
La primera chance seria de Vélez
Apareció el goleador Ronaldo Martínez, al menos para darle a su equipo otro aspecto más prometedor. El paraguayo pivotó y se desmarcó para que Pellegrini lo habilitara, pero el mano a mano se lo ganó Mele.
GRAN ATAJADA DE MELE PARA SALVAR AL ROJO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026
El arquero de Independiente respondió muy bien con los pies tras el remate de Ronaldo Martínez.
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Amarilla en Independiente
El defensor lateral izquierdo Nahuel Banegas recibió la primera tarjeta amarilla que sacó Facundo Tello en un duelo que no permite pestañeos. Sin el mismo peligro, Vélez tuvo la suya mediante un centro de Diego Valdes que casi se cuela por encima del arquero Santiago Mele.
Independiente revuelca a Marchiori
Definitivamente, la visita se asentó mejor al partido y hace sufrir al anfitrión, que tiene en Marchiori a un gran salvador. El arquero le atajó otro intento a Montiel, con un pie le negó el gol a Palais y, enseguida, despejó un rebote casual que se metía en un ángulo.
Montiel y otra situación de peligro
El extremo derecho del Rojo hizo una diagonal al área rival que le permitió acercarse al área chica sin marcajes, lo que le facilitó un cabezazo que salió cerca de un palo.
Vélez sufre, pero se acomoda
El encuentro se presenta parejo en las posturas. Independiente generó mayor peligro con otra situación, un disparo de media distancia de Pérez Curci, pero sobre el primer cuarto de hora ambos pasan a priorizar el orden y el cuidado de la pelota.
¡GRAN JUGADA DE INDEPENDIENTE Y PÉREZ CURCI CASI PONE EL 1-0!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026
El Rojo construyó una buena acción colectiva que terminó con el remate del mediocampista. La pelota se desvió en el camino y se fue al córner.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/w4t5FA4Fg4
Arrancó eléctrico el duelo
El local comenzó acechando el área de Independiente, pero tras salir del asedio es el visitante el que se acerca al gol: Santiago Montiel exigió a Marchiori y, tras el tiro de esquina, una serie de rebotes privó al visitante del primer gol.
MONTIEL TUVO LA PRIMERA DEL ROJO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026
El delantero de Independiente sacó un gran remate y Marchiori la envió al córner.
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Comenzó el encuentro en Liniers
Ya comenzaron las acciones entre el Fortín y el Rojo, que buscan un lugar entre los cuatro mejores del torneo Clausura.
Los equipos a la cancha
Vélez e Independiente ya caminan el campo de juego del José Amalfitani a la espera de que Facundo Tello indique el inicio del cotejo que decretará quién es el primer semifinalista del torneo Clausura.
A quién enfrentará el ganador
El vencedor en Liniers quedará pendiente de los acontecimientos que ocurran en Córdoba entre Instituto y River, que se enfrentan desde las 22.
Así va Vélez
Vélez confirmó su equipo, que contará con una modificación respecto al duelo con Belgrano. Es el regreso de Thiago Silvero en la defensa tras cumplir la fecha de suspensión. Con ese retoque, Guillermo Barros Schelotto consolida la estructura que venció a Belgrano. De esta manera, Vélez saldrá con Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Silvero y Elías Gómez; Claudio Baeza y Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdes y Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez.
NUESTROS ONCE 💪🏼#TorneoMercadoLibre Clausura 2026— Vélez Sarsfield (@Velez) November 28, 2026
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Independiente confirma su formación
A falta de 40 minutos para el duelo en Liniers, Independiente anuncia en las redes sociales la alineación a la que apuesta el DT Jadson Viera para eliminar a Vélez en su casa. El brasileño nacionalizado uruguayo realiza una modificación respecto a los titulares que jugaron en La Paternal: el ingreso de Leonardo Godoy en el lateral derecho en reemplazo del lesionado Santiago Arias. El Rojo saldrá a la cancha con Santiago Mele; Godoy, Sebastián Valdez, Juan Arrayago y Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza y Josias Palais; Felipe Tempone.
¡ASÍ FORMAMOS ESTA NOCHE ANTE VÉLEZ! #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/jcY6G4MNvL— C. A. Independiente (@Independiente) November 28, 2026
Cómo salió el duelo por el torneo
Por la fecha 3 de la etapa regular del Clausura, Vélez recibió a su rival de esta noche en el grupo A. El 3 de agosto, cuando Jadson Viera aún no era el entrenador del conjunto de Avellaneda (aún lo era Gustavo Quinteros), ganó el conjunto de Liniers por 1-0 gracias a un gol del juvenil Thiago Aguirre. Fue un duelo cerrado y parejo que se abrió a falta de 20 minutos.
Cómo llegaron a este partido
Vélez e Independiente se toparon en octavos de final contra equipos que estaban entre los favoritos. El Fortín recibió a Belgrano y el campeón del Apertura lo hizo transpirar con un 2-2 que incluyó tiempo suplementario y penales, en los que la figura de Tomás Marchiori se hizo gigante al detener tres ejecuciones. Por su parte, Independiente visitó a Argentinos Juniors y le ganó por 2-1 en los 90 minutos. Se espere un duelo atrapante para esta noche.
La cobertura al instante de Vélez vs. Independiente
Bienvenidos a la cobertura del partido que abrirá los cuartos de final del torneo Clausura. En el estadio José Amalfitani, Vélez recibirá desde las 20 a Independiente en pos de conseguir uno de los boletos a las semifinales. El conjunto de Liniers es local por haber finalizado tercero en la zona A, mejor que el Rojo, que resultó séptimo. El encuentro, que dirigirá Facundo Tello, será televisado por el canal TNT Sports en el Pack Premium, y LA NACION hará el seguimiento minuto a minuto.
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