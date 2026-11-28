A falta de 40 minutos para el duelo en Liniers, Independiente anuncia en las redes sociales la alineación a la que apuesta el DT Jadson Viera para eliminar a Vélez en su casa. El brasileño nacionalizado uruguayo realiza una modificación respecto a los titulares que jugaron en La Paternal: el ingreso de Leonardo Godoy en el lateral derecho en reemplazo del lesionado Santiago Arias. El Rojo saldrá a la cancha con Santiago Mele; Godoy, Sebastián Valdez, Juan Arrayago y Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza y Josias Palais; Felipe Tempone.