El picante ida y vuelta entre Mariano Closs y un columnista de ESPN por el nivel de Fabra: “¡Paren un poco!”

Los periodistas de F12 (ESPN), Mariano Closs y Augusto Cesar, protagonizaron este viernes un picante ida y vuelta por el nivel de Frank Fabra, jugador de Boca, en el último partido frente a Godoy Cruz, donde el lateral izquierdo tuvo una distracción que pudo haber terminado en gol del rival.

En ese sentido, el cronista que cubre la actualidad del club opinó que el lateral izquierdo “jugó mal”. Allí, el animador acotó: “Lo único que falta es que ahora pongan a Fabra… (es) el mejor jugador de Boca”. Luego, Cesar puntualizó en el yerro del futbolista, que se volvió viral en las redes sociales.

Con ironía, el relator chicaneó a su compañero: “O sea, vos decís que se vuelva a Colombia. Pará, paren un poco. Están mal, eh. ¿Así están viviendo?”. Y agregó: “Vos estás con los pibes. Terminala. Fabra es el mejor jugador de Boca, y vos lo querés sacar”.

Para defenderse, el columnista contestó: “No es el mejor jugador de Boca, por favor, ¿vieron el partido del otro día? Fabra no marca, no vuelve. (Atacan) siempre por el lado de Fabra”. Después, Closs se tomó el rostro con las manos y lanzó un comentario picante a su colega: “Pará, que éste periodista lo hace responsable…”.

La imagen de la polémica Captura

“Yo no lo hago responsable solo. Digo que ahora Boca va a tener un tres que marca”, replicó Augusto en relación a Agustín Sández, que en el próximo compromiso, suplantará a Fabra. El conductor recurrió a la historia de Boca y le preguntó: “Vos querés al ‘Quique’ Hrabina de tres, digamos...”. Lejos de achicarse, Cesar admitió que le gustaría, y sumó otro nombre. “Ojalá. Al ‘Vasco’ Arruabarrena”.

Acto seguido, Closs le preguntó a Cesar su opinión acerca del otro marcador de punta: Luis Advíncula. “Eh, marca un poco más que Fabra, pero no tanto”, a lo que el periodista retrucó: “¿A quién, marca? Tiene estado físico. Dale, Augusto”. Luego, el narrador dijo que su compañero “está mareado” como el plantel de boca.

Más adelante en el programa, Augusto volvió a apuntar contra el defensor colombiano, al remarcar que aquel no fue su único error en el encuentro. no fue solo en aquella jugada. Rápido de reflejos, Closs le dijo: “No te bancas a Fabra. Sé sincero. La verdad que no te gusta. Cuando juega bien, te callás la boca. Cuando juega mal, le das con todo”.