“Es una lectura tuya”: el fuerte cruce entre dos periodistas de ESPN por una decisión de Sebastián Battaglia

Los periodistas de F12 (ESPN), Esteban Edul y Augusto Cesar, intercambiaron este martes sus opiniones acerca del entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia. En la última práctica antes del encuentro ante Godoy Cruz, el técnico decidió formar con un doble nueve. Al informar esta novedad, el cronista que cubre la actualidad del club de La Ribera opinó: “Si el martes, por primera vez en un táctico, arrancó con (Luis) Vázquez y (Darío) Benedetto juntos, es porque el técnico siente que el tiempo se está acabando. Y no quiere dejar de probar lo poco que le faltaba”.

En ese momento, el columnista le paró el carro a su colega y le aclaró que aquella era su mirada sobre el tema, no la verdad absoluta: “Eso es una lectura tuya. Capaz que los ve bien, simplemente. No necesariamente cree que el tiempo se acaba y que es su última chance”. Para responderle, Augusto le dijo que se trataba de “una lectura de la realidad”, y le hizo una pregunta irónica al panelista, que incluyó un pase de factura: “Ah, ¿no? Está bárbaro Battaglia, mirá vos, me acabo de enterar. Si los cuestionás todos los días, Edul, ¿ahora creés que le sobra tiempo? Era lo único que no había probado”.

En su defensa, Esteban no desmintió que fuera crítico de Battaglia, pero desestimó que la resolución del entrenador sea un último recurso: “Ya lo sé, pero no creo que esta decisión, de poner a los dos delanteros, sea porque es el último manotazo de ahogado que le queda. Los debe ver bien. Están jugando bien”.

Al mismo tiempo, el comentarista deportivo admitió que el movimiento que dispuso el entrenador en este contexto, no es producto de un accidente, y se trata de explorar diferentes posibilidades tácticas dado que aún no encontró un buen funcionamiento colectivo. “No es casual que los ponga a los dos juntos. Yo creo que es verdad lo que dicen mis compañeros, que es una búsqueda. Tampoco se puede no buscar. Si el equipo juega mal, ¿qué hacés? ¿Repetís lo mismo?”.

Asimismo, opinó que, frente al “Tomba”, a Battaglia “se le presenta un terreno ideal para mejorar, porque el rival viene mal, le convierten muchos goles, los otros resultados lo acompañan, y puede conseguir la tranquilidad”. Allí, Cesar volvió a calificar la determinación del DT como “el último recurso que siente”, ya que “no lo hubiera probado si no estuviera en esta situación”. Acto seguido, el periodista puso el atenuante de que Battaglia “lo hace ante un rival al que le convierten fácil”.