El picante intercambio entre dos columnistas de ESPN por la actualidad de Boca: “¡Qué bomba!”

Los columnistas de ESPN, Juan Simón y Cholo Sottile, tuvieron este lunes un intenso intercambio en el pase entre F12 y F90, en el marco de un debate acerca de la actualidad de Boca Juniors. Allí, el exfutbolista, lanzó una frase que provocó polémica entre sus colegas, al decir que el conjunto xeneize “no está preparado para ser protagonista”.

Sorprendido, e inseguro de haber escuchado bien, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Simón si, efectivamente, se estaba refiriendo a Boca. Irónicamente, en tanto, Sottile le pidió a Simón: “Empecemos de nuevo”. El resto de los integrantes de ambos ciclos deportivos, a su vez, murmuraron y esbozaron unas carcajadas.

En su defensa, Simón aclaró que se refería a que Boca “no está preparado para ser protagonista”, teniendo en cuenta cómo el técnico, Hugo Ibarra, “para al equipo”. Ofuscado, el exdefensor dijo, resignado y mirando para abajo: “Entienden cualquier cosa”.

Luego, Simón desarrolló su idea: “La forma de jugar de este Boca no está preparada para ser protagonista. Por eso, se siente más cómodo cuando es atacado, y te puede jugar de contragolpe. No se siente protagonista. Es lo que se le está pidiendo a Boca, que intente llevarse a los rivales puestos, sobre todo, cuando juega en su cancha”.

Boca empató el último fin de semana frente a Huracán Aníbal Greco

Acto seguido, Sottile respondió con sarcasmo: “Ahí está. Entonces, pese a tu enojo precoz, tal vez, no lo entendimos mal, si no que lo entendimos perfectamente”. Después, el periodista consideró que “no se le puede permitir” a Boca que no esté preparado para ser protagonista en un encuentro como el de la última fecha: frente a Huracán, y en condición de local. “Mirá que te entendimos bien”, agregó.

Posteriormente, el exjugador de la selección argentina estimó que, en la próxima fecha, frente a Godoy Cruz, Boca “se va a sentir más cómodo”, ya que a su rival le gusta tomar el protagonismo de los partidos. De vuelta, Vignolo reconfirmó: “¿Contragolpeando?”. “Sí” replicó Simón.

A su turno, Chavo Fucks opinó que Boca “debería saber hacer todo: contratacar, atacar, tener la pelota y no tenerla”. Luego, Vignolo contó que coincide con el comentarista deportivo, y sobre los dichos de Simón, acotó: “Qué bomba metió Juan”.

Sin recular en su posición, el ex zaguero central reforzó: “(A Boca) le cuesta ser protagonista. Se siente mas cómodo cuando lo atacan. ¿Es un equipo que presiona alto? No, prefiere esperar. ¿Eso es ser protagonista?”, preguntó. A continuación, Sottile retrucó que esa decisión futbolística “podría ser una elección” y “una táctica”, pero que asegurar que Boca “no está preparado, es más severo”.

Por último, Simón reformuló su frase, e indicó que “Boca se siente más cómodo cuando no es protagonista”. “Es un juego de palabras” añadió, para sacarle dramatismo a su sentencia. Entre risas, Sottile lo chicaneó: “De reversa, mami. Acomodemos”. A la vez, Fucks le remarcó a Juan que “hay que bancarla” la posición. “Salgamos a acomodar el auto” sumó Sottile.

Molesto porque su frase se hizo “zócalo”, Simón lanzó: “Si lo ponés así textual... Yo dije otra cosa”. Seguidamente, la periodista Luciana Rubinska le recordó a Juan: “Sí, lo dijiste”. “Dijo eso y después lo corrigió”, rectificó Sottile. Finalmente, el exdeportista aclaró: “Sí, pero lo expliqué de otra forma”.