“Tranquilo, Muñe”: Federico Bulos relativizó el mal momento de River y Cholo Sottile lo cruzó

Los columnistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Cholo Sottile, se cruzaron este martes en el programa por una opinión que emitió el histriónico relator. En el marco de un intercambio entre los integrantes del ciclo acerca de la disputa entre el entrenador Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, el Negro se tomó un minuto para expresar una opinión sobre el Muñeco que anticipó extender después.

“Yo te voy a decir algo, sé que no hay tiempo...”, se atajó Bulos cuando se disponía a emitir su comentario. Conocedor de los dichos polémicos de su compañero, Sottile acotó: “Tengo miedo”. Sin amedrentarse, el relator replicó: “No, no, porque quiero que la cátedra enfrente el debate”.

Intrigado, el Chavo Fucks, animador designado, le preguntó “quién sería la cátedra”, a lo que el Negro contestó: “Ustedes dos”. Y señaló al conductor y al Cholo. Sobre los otros miembros del programa presentes, Daniel Arcucci y Cai Aimar, dijo que lo acompañan en su mirada.

Luego, Bulos procedió con su alocución y le agregó aún más suspenso: “Nos vamos a explayar mañana, el jueves y los diferentes días de la semana...”. Tentado, Sottile volvió a interrumpirlo y le advirtió: “Si decís una tontería, me voy”.

Tigre vs River Plate en la Liga Profesional. Mauro Alfieri

Acto seguido, el periodista lanzó: “No veo tan mal a River como ustedes me quieren hacer creer”. Entre risas, el Cholo le dijo, no sin ironía: “Avisale a Gallardo”. Mientras tanto, Fucks se agarraba la cara.

Desafiando aún al propio Gallardo, y mirando a cámara, Bulos le dijo al entrenador: “No importa, yo le digo al Muñeco que no está tan mal. Tranquilo, Muñe”. A su turno, Sottile continuó lanzando sus carcajadas. Un poco más serio, el cronista le recordó a Bulos: “Hace cuatro partidos dijiste que les metió el dedo y ya estaba arriba, y resulta que River...”. “Sí”, lo interrumpió Federico. “¿Que? ¡No! Gallardo está preocupado y vos relajás todo”, le espetó el Cholo. A su turno, Arcucci añadió: “Gallardo es el más preocupado”.

Acorralado, Bulos argumentó vacilando: “Muñe está pensando. El laboratorio. Está acomodando. Hay cierta cosita...”. Después, les envió un reproche a sus compañeros: “Lo bueno es que ustedes dicen que Boca se prendió en el campeonato, y River, que tiene los mismos puntos que Boca, no se prendió”. Chicanero, Sottile le señaló: “Tenés tantos programas que mezclaste las opiniones”.

La mirada de los periodistas sobre la pelea Beccacece-Gallardo

Luego de sus explosivas declaraciones contra Napoleón, el director técnico de Defensa y Justicia, que este miércoles se mide ante River por los octavos de final de la Copa Argentina, sorprendió con un elogio para Gallardo, al decir que se trata del “mejor técnico de los últimos diez años” del fútbol argentino. Al respecto, Sottile le dijo a Bulos: “El Becca hizo una tuya, ‘de reversa, mami’”, sugiriendo que Sebastián retrocedió en su opinión.

Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece

En tanto, Fucks consideró que Beccacece “bajó los decíbeles” del debate, “pero no se contradijo”. Por su lado, Sottile le recordó que, tiempo atrás, el ex ayudante de campo de la selección argentina elogiaba al plantel de River antes que a su técnico, y ahora, por primera vez, pondera el trabajo de su colega. Posteriormente, el Chavo opinó que “vos te podes pelear con un tipo” y seguir creyendo que “es el mejor”.

Por último, Bulos intervino para aclarar que “el otro día, lo que Becca dijo con Mariano, es que se sintió ofendido por cierta prepotencia. No habló de lo futbolístico”, tras lo cual, Sottile agregó que “aprovechó la disputa para decir lo que piensa”, mientras que Fucks concluyó: “Igual, no se quieren nada”.