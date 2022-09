La insólita charla entre Luciana Rubinska y Oscar Ruggeri: “De eso se trata un poco la vida”

La conductora de Equipo F (ESPN), Luciana Rubinska, tuvo este lunes por la noche un divertido ida y vuelta con el columnista del programa, Oscar Ruggeri. “¿Cómo le va? Qué placer”, le dijo la periodista al exfutbolista, a quien tenía a su lado en la mesa. “Encantado, ¿cómo estás? ¿Bien?”, le respondió el Cabezón a su compañera.

Luego, con su fiel estilo, el exjugador le hizo a Rubinska una incómoda pregunta: “¿A los conductores qué les está pasando? Está todo bien, ¿no?”. Su duda iba en relación a la ausencia del animador habitual, Sebastián Vignolo, y a la del que habitualmente lo reemplaza cuando el Pollo no dice presente, Mariano Closs.

En su programa del mediodía, el relator había anticipado que no podría estar a cargo de la conducción de Equipo F para cuidar su garganta de cara a los relatos de los partidos de la Copa Libertadores y la Champions League. “Usted hable con quien tenga que hablar, yo no tengo nada que ver”, se desligó, con una sonrisa, Rubinska, acerca de los motivos que la llevaron a ese lugar.

Entre risas, otro de los columnistas, Miguel Simón, destacó: “Hacía rato que no lo veía tan tranquilo y tan feliz a Oscar”. Después, de manera cómplice, Ruggeri le dijo a Rubinska: “Usted agarró el puesto y ya está. No importa quién es”.

Estableciendo una analogía con el fútbol, Rubinska le contestó a Ruggeri: “Mirá, Oscar, a mí me dicen ‘jugá de dos’, yo hago lo mejor que puedo, voy de dos. Me dicen: ‘Vos jugá de cinco’, voy de cinco. Con mis carencias y mis defectos, intento dar lo mejor, ¿no? De eso se trata la vida un poco. ¿Qué le parece? ¿Está bien?”.

Oscar Ruggeri, fiel a su estilo, le puso humor al programa Captura ESPN

Allí, Ruggeri recordó cuando Carlos Bilardo lo hizo jugar en una insólita posición en el campo de juego. “En las eliminatorias del 85′ íbamos perdiendo 1-0 contra Perú. Íbamos perdiendo, yo estaba sentadito. Y Bilardo me dice: ‘Dale, calentá’. Le digo: ‘¿Para qué?’. Me dijo: ‘Ponete en el área que te vamos a tirar pelotas para cabecear’”. Conciliadora, Luciana remarcó el acuerdo que ambos tenían en la cuestión: “¿Qué hiciste? ¡Fuiste!”.

“¡Fui! ¡Claro!”, respondió Ruggeri. Luego, Rubinska siguió saludando al resto de los miembros del programa, hasta que tocó el turno del Negro Astrada. Como lo hace habitualmente, Ruggeri volvió a interrumpir el programa para remarcar el buen estado en la cabellera de su colega. “Está óptimo”, concordó Rubinska.

Luciana Rubinska tuvo un divertido ida y vuelta con el exjugador de la Selección Archivo

En broma, Astrada contestó: “Lo único que me queda es pelo”. “¿Pero vos con que te lavabas?”, repreguntó Ruggeri. “Con jabón. Con el mismo que te lavabas vos”, respondió Leonado. Siempre en chiste, Oscar concluyó al decir: “(El mío) se ve que era trucho”. Con la intención de seguir adelante con el programa. Rubinska le imploró a su inquieto compañero: “Qué difícil, Oscar. Yo te pido por favor, no me la hagas difícil”.