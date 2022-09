Mundial Qatar 2022: del gesto de Lewandowski a la decisión polémica de Martino, cómo se preparan los rivales de la selección argentina

El lunes se disputaron ya los últimos partidos que quedaban en la agenda futbolística antes de lo que será la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar, y la selección argentina ya está en Miami para afrontar sus partidos frente a sus pares de Honduras, el viernes desde las 21, y Jamaica, el próximo martes a la misma hora. Y como no podía ser de otra manera, sus rivales del grupo C de la Copa del Mundo también se encuentran muy enfocados en intensificar sus esfuerzos para llegar de la mejor manera a la máxima cita del fútbol mundial. A continuación, un repaso del estado actual de las selecciones de Polonia, México y Arabia Saudita en los últimos días y los partidos que afrontarán.

El gesto solidario de Lewandowski y los partidos oficiales de Polonia

Esta tarde vio una cumbre de grandes delanteros del fútbol europeo en Varsovia, con un fin benéfico. En un evento organizado por la organización Laureus, Andriy Shevchenko, el legendario delantero ucraniano y ganador del Balón de Oro en 2004, se reunió con el capitán polaco Robert Lewandowski para entregarle una cinta de capitán con la bandera de su país, en agradecimiento a la ayuda que ofreció el punta de Barcelona en relación a la invasión rusa. Y Lewandowski prometió usarla: “Gracias Andriy, ¡fue un placer conocerte!”, escribió luego en su cuenta de Instagram. “Será un honor para mí llevar esta cinta de capitán con los colores ucranianos en el Mundial”.

En términos del fútbol, a diferencia de los seleccionados del resto de los continentes, Polonia y el resto de las naciones europeas deberán afrontar partidos oficiales en esta ventana, dado que arrancarán su campaña de la UEFA Nations League. Es por eso que el seleccionador Czeslaw Michniewicz, nombrado en marzo tras el despido del portugués Paulo Sousa, ya confirmó que Lewandowski dirá presente en los dos partidos que jugará su equipo, en los que se enfrentará a los Países Bajos el jueves y Gales el domingo.

Pero aún con esos cotejos en el horizonte, el delantero no puede dejar de mirar más allá: “Nuestro grupo es muy competitivo, está Argentina que es el rival a vencer, así que los demás debemos de prepararnos muy bien para todo lo que nos podemos encontrar”, analizó en conferencia de prensa, y agregó: “Sabemos que el partido contra los mexicanos será clave. Ellos se están preparando muy bien, nosotros debemos hacer lo mismo. Serán un duro rival”.

La decisión de Gerardo Martino que recibió duras críticas en México

Hay pocas selecciones que lleguen a Qatar en un estado de incertidumbre similar al de México. Con una de sus estrellas, en Jesús “Tecatito” Corona, ya descartada para ser parte del plantel definitivo, y un Gerardo “Tata” Martino sujeto a una presión y críticas constantes, el presente tumultuoso del Tri se refleja en su presente futbolístico, con apenas un triunfo en cinco partidos en 2022 y una reciente derrota humillante frente a Paraguay. Y no parece que esas voces disidentes fueran a callarse en lo más mínimo.

Gerardo "Tata" Martino fue duramente criticado por la prensa y el público mexicano por sus convocatorias en la selección Jon Durr - FR171873 AP

Uno de los aspectos más cuestionados por parte del público y la prensa mexicana han sido las convocatorias que viene haciendo el ex director técnico de Paraguay, Barcelona y la selección argentina, con una noción generalizada de que el Tata tiene un grupo definido e ignora futbolistas en mejor forma del ámbito local, reflejado en la polémica que se generó cuando fue visto en el Estadio Marcelo Bielsa, viendo el Clásico de Rosario. Esta perspectiva fue profundizada cuando se conoció la última lista de México para enfrentar a Perú (el sábado) y Colombia (el próximo martes), que incluyó a varios futbolistas que arrastran problemas físicos, como Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Héctor Herrera, Jorge Romo y el argentino nacionalizado Rogelio Funes Mori.

El motivo detrás de estas convocatorias es crear cierta armonía y unidad en su grupo de jugadores, además de discutir aspectos tácticos de cara a la cita mundialista, pero eso no contentó a sus mayores críticos, en particular en relación a la omisión de futbolistas como Santiago Giménez, hijo del “Chaco” y de muy buen presente en los Países Bajos con Feyenoord, el joven lateral de América Emilio Lara y Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna muy celebrado en su país. No obstante, hacia dentro del plantel el apoyo hacia el entrenador argentino es unánime: “Debemos estar unidos, todos estamos en su barco porque está haciendo las cosas bien”, declaró Jiménez, de Wolverhampton en la Premier League.

No se entiende la convocatoria de Funes Mori…Es un futbolista lesionado que no ha mostrado un gran nivel competitivo en los últimos tiempos. Es también, una terquedad, un capricho de Gerardo Martino… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 13, 2022

La estabilidad de Arabia Saudita

A diferencia de los otros dos rivales de Argentina en el grupo C, que han tenido un 2022 de mucho tumulto, Arabia Saudita es la selección que posiblemente más estabilidad encontró en su preparación para la Copa del Mundo. Su DT, el francés Hervé Renard (quien ganó Copas Africanas con Zambia y Costa de Marfil y llevó a Marruecos a un Mundial por primera vez en 20 años en 2018) fue parte de todo el proceso de eliminatorias, llevando a cabo una transición hacia un plantel de menor promedio de edad de cara a lo que será una zona muy complicada en Qatar.

Con esto en mente, el seleccionado de Medio Oriente se enfrentará a dos equipos que también dirán presente en noviembre como Ecuador (el viernes) y Estados Unidos (próximo martes) en Murcia, en lo que será parte de una clínica de preparación en la ciudad española de Alicante, que arrancó el sábado y se extenderá por diez días hasta su choque contra el conjunto norteamericano.