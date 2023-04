El polémico “Me Gusta” de un delantero de Boca Juniors contra Darío Benedetto

escuchar

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, está en la mira de los hinchas del conjunto xeneize. Lejos de su mejor versión, Pipa no logra conformar ni a propios, ni a extraños. Sus últimos goles los anotó ante el débil Patronato, por Supercopa Argentina (tres, es cierto), y sus participaciones en el juego son tan escasas como infructuosas. Aunque la impaciencia de los seguidores es lógica, no tan esperable es la crítica pública de un compañero y competidor en el puesto. Tal fue el caso del juvenil Gonzalo Toro Morales, quien en las últimas horas, le dio “Me Gusta” en la red social Instagram a un video que se mofa del presente del Pipa Benedetto.

Quizás, por su propia juventud, el centro delantero formado en el club de la Ribera no tomó conciencia de las posibles consecuencias de su actitud; más aún, pudo haber sabido que su gesto tendría repercusión, y en un acto de rebeldía, quiso expresar su descontento. Claro, en el último partido, Benedetto fue reemplazado por Luis Vázquez, quien venía de una larga inactividad. Morales, por su parte, esperó sentado en el banco de suplentes.

El video en cuestión fue publicado por la cuenta paródica de River Plate, “Gallardista millonario”, donde se lo ve a Benedetto tocar el acordeón, en respuesta al propio comentario de la publicación: “Entra un centro clarísimo al área para que el nueve la empuje debajo del arco”.

Por supuesto, la inesperada reacción del delantero de 21 años no pasó inadvertida en Twitter. En la red social del Pajarito, algunos hinchas de Boca, incluso, apoyaron la actitud de Morales. “Yo digo que no sólo tiene que mantener al like, sino que tiene que compartirlo en sus historias. El hincha lo va a defender al pibe”, escribió el usuario “Termonia”. Por su lado, el hincha “Mauro” opinó en el mismo sentido que el internauta precedente: “Alguien quiere serrucharle el piso al Pipa y me parece perfecto”.

El polémico like del Toro Morales contra Darío Benedetto Instagram

A su turno, el tuitero “Lucas” sentenció que quien “sabe de likes, es el Toro Morales”, mientras que otro navegante cuestionó al futbolista de 20 años por interactuar con una cuenta partidaria de River Plate.

Morales, de 20 años, fue ascendido a Primera División en 2022, y participó en los últimos partidos en la pasada edición de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que conquistó su Boca Juniors, a partir de la ausencia por lesión de los jugadores del plantel profesional, como Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez. En su primer partido como titular, frente a Quilmes, Gonzalo debutó en las redes. Unos días después, al ingresar desde el banco de suplentes, marcó un tanto ante Vélez Sarsfield.

LA NACION