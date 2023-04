El Kun Agüero habló de la crisis de Independiente y alertó: “No saben el dinero que entró en los últimos 10 años”

escuchar

Sergio “Kun” Agüero se expresó por medio de su plataforma de Twitch para hablar de la situación actual de Independiente. Exjugador de la institución y emparentado con el club de Avellaneda desde siempre, el empresario gamer no dejó pasar la oportunidad para referirse a la crisis que reina en la institución. Puntualmente sobre lo económico, Agüero repasó las últimas transferencias del club y descartó, de momento, su posible arribo para colaborar, a raíz de las disidencias con los dirigentes que actualmente están a cargo.

Sus declaraciones se dieron en el marco de la renuncia de Fabián Doman como mandatario de Independiente, que causó un revuelo interno en la previa al partido contra Rosario Central. “Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos”, empezó el Kun al referirse a su transferencia al Viejo Continente para jugar con la camiseta del Atlético de Madrid.

Con ese puntapié inicial, el exjugador del club y de la selección argentina empezó a enumerar las ventas millonarias que realizó el club con otros colegas suyos: “A (Óscar) Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares; después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. No sé si (Emiliano) Rigoni un poco más tarde. (Nicolás) Frutos, no sé si pagaron 8 millones. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a (Nicolás) Tagliafico, a (Esequiel) Barco, a (Maximiliano) Meza, a (Lucas) Biglia. Meza por 15 millones”.

Sergio Agüero se refirió a la actualidad de Independiente

A medida que profundizaba su monólogo, Agüero recibía, por intermedio de la plataforma digital, algunos comentarios sobre su posible desembarco en Independiente, a lo que respondió de forma negativa: “Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que soy totalmente sincero, no confío en nadie. Eso está claro”.

Y, en la misma línea, despotricó contra la esencia del deporte y la crítica despiadada a los jugadores: “Una cosa es salvar al club de las deudas, pero la otra es proteger a los jugadores, mantenerlos, para que el club siga creciendo. Porque por más de que vos salves económicamente al club, pero el equipo sigue perdiendo, es una mierd... O sea, es todo una mierd... Lo primero que no se debe hacer, opinión mía, para este nuevo Doman y toda esta gente, es no descuidar a los jugadores de fútbol. Por más que vos hagas, por más que vos consigas 100.000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde, ¿sabés lo que van a decir los sponsors? ‘No voy a poner ni 10 dólares en Independiente, si no ganan un partido’”.

A pesar de dejar en claro su terminante postura, el Kun no descartó en un futuro poder estar al frente de Independiente, que enfrentará el próximo domingo a Racing, su clásico rival: “Ojalá un día cambie mi cabeza, y esté más tranquilo y pueda decir: ‘Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí’. Pero la verdad es que esto va a llevar tiempo. Ustedes no saben los dirigentes que están ahí adentro. Ojalá que empecemos a ganar”, cerró.

