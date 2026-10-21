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El posteo de Leonel Flores contra Vasco da Gama que después borró y el reto que recibió de Arruabarrena
El futbolista de Boca Juniors compartió una provocativa foto en sus redes ni bien terminó la semifinal en el Maracaná; qué decía y por qué lo tuvo que eliminar
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Boca Juniors estaba obligado a ganar en Brasil y ganó. Consiguió un gran triunfo 3-1 en el partido de vuelta contra Vasco da Gama en el Maracaná y avanzó a la final de la Copa Sudamericana. Los goles fueron de Di Lollo, Merentiel y Paredes. Ni bien se fueron a los vestuarios y aún en caliente, el delantero Leonel Flores hizo un posteo en las redes sociales que no pasó desapercibido, aunque unos minutos después lo borró.
Tras el partido de ida, en el que Vasco ganó 1-0 en la Bombonera, el futbolista brasileño Thiago Mendes publicó una imagen en Instagram realizada con inteligencia artificial en la que simulaba romper el escudo de Boca. El posteo se viralizó en redes sociales y causó críticas por parte de la afición azul y oro. Si bien el volante borró la foto y pidió disculpas, en el Xeneize no perdonaron su acción.
Fue justamente por esa foto, que Flores, de 19 años, compartió una imagen similar ni bien Boca concretó su triunfo en Brasil. Luego de unos minutos lo borró, pero nuevamente el posteo se viralizó y generó controversia.
Incluso, Flores recibió un llamado de atención de parte del técnico xeneize Arruabarrena, quien en conferencia de prensa dijo: “Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito”.
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