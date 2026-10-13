Boca vs. Vasco Da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones
Se enfrentan en la Bombonera en el encuentro de ida; televisa DSports
El récord de Arruabarrena
El momento de Boca y de la mano de Rodolfo Arruabarrena es uno de los más significativos de los últimos tiempos, ya que acumula 17 partidos oficiales sin caídas. Esta seguidilla de resultados positivos es la más destacada para los xeneizes desde la temporada 2015, una marca obtenida por el propio entrenador argentino cuando encadenó 18 partidos seguidos sin derrotas.
Todo listo en el vestuario de Boca
Así luce el vestuario del conjunto de Rodolfo Arruabarrena a una hora del arranque del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Esta noche Boca saldrá al campo de juego con su camiseta titular.
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Sin sede confirmada para la revancha
A casi una hora de comenzar la serie de la semifinales de la Copa Sudamericana, todavía no está confirmada dónde se disputará la revancha. Es que cuando todo hacía creer que el estadio Maracaná sería la sede para el desquite entre Vasco Da Gama y Boca, la semana próxima, la administración Flu - Fla apeló nuevamente al fallo solicitando que el partido se juegue en otro estadio. Si el tribunal superior de Justicia de Río de Janeiro acepta el recurso judicial, será la Conmebol la entidad que decida dónde se jugará la revancha.
Firme en la Bombonera
El conjunto xeneize esgrime una racha muy interesante cuando juega en la Bombonera, en las definiciones mano a mano internacionales. De sus últimos 21 partidos de eliminación directa en torneos de Conmebol, Boca apenas sufrió una caída, logrando además quedarse con la victoria en sus últimas 6 presentaciones. El único tropiezo en esta racha ocurrió contra un equipo de Brasil, cuando cayó 0-1 frente a Internacional de Porto Alegre, en los octavos de final de la Copa Libertadores 2020.
🏟️ ℒ𝒶 ℬℴ𝓂𝒷ℴ𝓃ℯ𝓇𝒶 📍— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 13, 2026
📸 Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/M0CfqAtXDE
La racha de Boca
Boca se prepara para afrontar su décima llave de semifinales frente a conjuntos brasileños en competencias internacionales y las estadísticas le ofrecen un guiño, ya que que logró la clasificación en 7 de los 9 cruces previos.
La probable formación de Vasco Da Gama
Esta es la probable formación de Vasco Da Gama para jugar esta noche en la Bombonera: Jardim; Henrique, Saldivia, Renan y Cuiabano; Mendes y Sosa; Hinestroza, Lescano y Gómez; Duarte.
E por todos os vascaínos! 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/Lz5LTCFTkH— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 13, 2026
La probable formación de Boca
Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo para jugar ante Vasco Da Gama y el DT xeneize dispondrá de estos jugadores desde el arranque: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón y Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia.
¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 🏆💙💛💙 pic.twitter.com/lWtPDHQj0B— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 13, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto del cruce entre Boca y Vasco Da Gama
Bienvenidos a la transmisión en vivo del cruce de ida entre Boca y Vasco Da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la Bombonera. El encuentro, que será dirigido por Piero Maza, será televisado por DSports.
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