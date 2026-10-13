Boca vs. Vasco Da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana: horario, TV y formaciones

A casi una hora de comenzar la serie de la semifinales de la Copa Sudamericana, todavía no está confirmada dónde se disputará la revancha. Es que cuando todo hacía creer que el estadio Maracaná sería la sede para el desquite entre Vasco Da Gama y Boca, la semana próxima, la administración Flu - Fla apeló nuevamente al fallo solicitando que el partido se juegue en otro estadio. Si el tribunal superior de Justicia de Río de Janeiro acepta el recurso judicial, será la Conmebol la entidad que decida dónde se jugará la revancha.