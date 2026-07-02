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El récord de 36 años que rompió la selección de España en la victoria ante Austria por 16avos del Mundial
Unai Simón, el arquero del equipo que dirige Luis de la Fuente, llegó a los 519 minutos sin recibir goles en una Copa del Mundo y superó al italiano Walter Zenga
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La selección de España venció a Austria por 3 a 0 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la goleada y el pasaje a la próxima instancia no fueron los únicos hitos que consiguió esta jornada. Su arquero, Unai Simón, alcanzó los 519 minutos sin recibir goles en una Copa del Mundo y superó el récord absoluto que durante 36 años ostentó el italiano Walter Zenga.
El portero, con presente en el Athletic Club de Bilbao, inició su gesta en Qatar 2022, luego del tanto que le anotó Ao Tanaka a los 51 minutos en el partido que el combinado europeo perdió por 2 a 1 ante Japón en fase de grupos.
𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔, 𝗨𝗻𝗮𝗶.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026
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🇪🇸 🆚 🇦🇹 | 2-0 | 90’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/3tcSVxiEw0
Luego continuó con el arco en cero que mantuvo en la eliminación ante Marruecos en octavos. El duelo llegó hasta el alargue y finalizó 0 a 0, pero los africanos pasaron por penales.
El arquero no perdió su vigencia y llegó a 2026 también como titular de su selección. Durante la zona de grupos, mantuvo la valla invicta en todos los cruces: 0 a 0 con Cabo Verde, 4 a 0 con Arabia Saudita y 1 a 0 con Uruguay. Con los 90 de esta jornada en el 3 a 0 con Austria finalmente pasó a Zenga. El histórico italiano se había adueñado de la marca en 1990.
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