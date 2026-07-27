El récord de Kazuyoshi Miura: el futbolista profesional más veterano del mundo anotó un gol a los 59 años

Incombustible, interminable, eterno: a los 59 años, Kazuyoshi Miura, el futbolista profesional más longevo del mundo, convirtió su primer gol en casi cuatro años para el Fukushima United, equipo de la tercera división japonesa. El delantero transita su 42ª temporada profesional y anotó el quinto gol del Fukushima en la goleada por 7-0 sobre el Iwaki Furukawa en la Copa del Emperador.

“Quería estar a la altura de las expectativas de todos, incluido el entrenador, quien me había dado la oportunidad de jugar hasta ese momento”, dijo Miura a través del sitio web del Fukushima. “Sobre todo, cuando marqué, aunque ya estábamos muy por delante, me hizo increíblemente feliz ver a los jugadores, al personal y a los seguidores celebrando juntos ese único gol con tanta alegría”.

“King Kazu”, como se lo conoce en Japón, había encontrado la red por última vez mientras jugaba para el Atlético Suzuka contra el FC Osaka en noviembre de 2022, para poner fin a una sequía goleadora de 34 partidos. Miura jugó 89 veces para la selección de Japón entre 1990 y 2000, con una cosecha de 55 goles, y continuará su carrera hasta junio de 2027 tras anunciarse la extensión de su contrato en el Fukushima el 26 de junio.

El gol de Kazu Miura

Miura está cedido en el Fukushima por el Yokohama FC, al que se unió a los 38 años en 2005. No jugó para el equipo de la J2 League desde 2020, club en el que tiene 27 goles en 298 partidos jugados.

Un largo periplo

Nacido en febrero de 1967, Miura dejó Japón a los 15 años para intentar convertirse en futbolista profesional, uniéndose a la academia del equipo brasileño Juventus da Mooca. Más tarde jugó profesionalmente en Brasil para Santos, Palmeiras y Coritiba, antes de regresar a Japón en 1990. Allí, jugó para el Verdy Kawasaki durante ocho años y logró títulos de liga consecutivos tras el lanzamiento de la J1 League en 1993, en la Miura fue la cara visible.

Miura se convirtió en el primer futbolista de ascendencia de Asia Oriental en jugar en la Serie A cuando se incorporó a Genoa a préstamo en 1994, regresando al Verdy en 1995 donde marcó 113 golesv.Luego siguió un breve paso sin goles por Europa en el equipo croata Dinamo Zagreb, antes de anotar 53 goles en seis años para los equipos de la J1 League Kyoto Purple Sanga y Vissel Kobe antes de su traslado a Yokohama. Miura rompió por primera vez el récord del jugador profesional más longevo del mundo en 2017 a los 50 años y 7 días, superando el récord del exinternacional inglés Stanley Matthews de 1965 por dos días.

Kazuyoshi Miura en enero pasado, cuando fue presentado por Fukushima United KAZUHIRO NOGI - AFP

Inspirador de animé

El jugador japonés, que inspiró el personaje de Oliver Atom en la serie de animé Super Campeones y hoy peina canas, es el futbolista profesional más veterano que se registra actualmente en el planeta. Miura no lee qué fue de su vida: escribe el futuro. Es una gloria en tiempo presente, como lo fue el camerunés Roger Milla, que jugó cuatro eliminatorias y tres Mundiales hasta retirarse a los 44 años. Los libros de historia marcan que el mayor de todos ha sido el mexicano Salvador “Chava” Reyes, quien participó brevemente en un partido oficial con Chivas en 2008, para convertirse en el futbolista de mayor edad en disputar un encuentro como profesional, con 71 años.

Además, Miura tiene el privilegio de haberle anotado un gol a la selección argentina. Fue de tiro libre y lo sufrió Carlos “Chiquito” Bossio, en la goleada del conjunto albiceleste por 5-1 por la Copa Rey Fahd, el 1 de julio de 1995, en Arabia Saudita. Aquella vez, Miura fue titular con el número 11 y estuvo en el campo de juego todo el partido. Hoy, con casi 59 años, sigue disfrutando de su pasión: el fútbol.