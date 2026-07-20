El sentido mensaje de Luis De La Fuente, DT de España, a Scaloni tras la derrota de Argentina: “Tiene que estar muy feliz”

Tras la final que enfrentó a Argentina y España, el director técnico del conjunto europeo, Luis de la Fuente, dedicó palabras de reconocimiento hacia Lionel Scaloni. El entrenador español compartió un momento de cercanía con su colega argentino después del encuentro y resaltó la calidad del trabajo del equipo sudamericano durante los últimos años y valoró las charlas previas con el argentino.

“Lamento su estado. Lo entiendo. Pero tiene que estar muy feliz, muy contento de la trayectoria que lleva la selección argentina, ha batido todos los récords”, sostuvo sobre el ánimo de su colega tras el resultado.

Lionel Scaloni y Luis De la Fuente JUAN MABROMATA - AFP

“Tiene todavía un grandísimo recorrido, es joven, eso le he dicho, le he dicho:´Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti´, así que, hoy creo que lo merecíamos ganar nosotros”, reveló el entrenador.

Tras el partido, De la Fuente reveló la charla que compartió con Scaloni: “Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias. Yo aprovecho para agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado” y enseguida agregó: “Porque las conversaciones que hemos tenido de fútbol me explicó lo difícil que es estar aquí lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre y a mí me ha servido de mucho”.

Asimsimo, el técnico español subrayó la importancia de estos intercambios, los cuales permitieron profundizar en las complejidades de la alta competencia internacional: “Yo soy una persona que escucho mucho y que aprendo siempre, o intento aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho”.

España venció a la Argentina 1-0 Ashley Landis - AP

En cuanto al desarrollo del juego dentro del campo, el técnico español analizó las circunstancias que marcaron el resultado final: “Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes, las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se asistiera, se ganara antes, nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia".

“Pero esto es una final de un campeonato en el mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo”, cerró.

Una final marcada por la tensión

El partido contra España estuvo atravesado por el nerviosismo y las protestas. Argentina debió afrontar parte de la final con diez futbolistas, mientras que Scaloni también recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión arbitral desde la zona técnica.

El entrenador mostró su enojo ante una determinación del esloveno Slavko Vincic y fue amonestado en uno de los momentos de mayor tensión. Desde el banco, el cuerpo técnico buscó alternativas para sostener al equipo en inferioridad numérica, aunque Lautaro finalmente no fue elegido para ingresar.