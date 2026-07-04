El show del DT de Canadá: elogios a sus jugadores y obstrucción a la cámara en la pausa de hidratación

“Fuimos el mejor equipo. Ellos hicieron un par de jugadas más que nosotros, pasó eso. Tuvieron un poco más de calidad en el último tercio de la cancha, pero nosotros fuimos mejores”. Jesse Marsch, el director técnico de Canadá, consideró “injusta” la derrota y eliminación de su equipo ante Marruecos, en los octavos de final del Mundial 2026.

Para el entrenador de uno de los organizadores del certamen, el 3-0 adverso en Houston resultó exagerado, ya que durante el primer tiempo los norteamericanos habían controlado las acciones, mientras que en el complementó -agregó- la clave estuvo en el inesperado golazo de Azzedine Ounahi para romper la paridad.

"FUIMOS EL MEJOR EQUIPO"



ATENCIÓN a las palabras de Jesse Marsch, DT de Canadá, luego de la eliminación ante Marruecos



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“Fue una sola jugada (la que tuvieron), la que puso el 1-0. De no haber sido por eso, el partido era nuestro”, evaluó el estadounidense que dirige a Canadá, cuya campaña igualmente fue la mejor en una Copa del Mundo: no sólo ganó por primera vez en el certamen (se impuso 6-0 a Qatar en la fase de grupos), también avanzó por primera vez a los playoffs.

Justamente en el primero de los mano a mano, en dieciseisavos, había vencido agónicamente 1-0 a Sudáfrica, lo que le permitió acceder a los octavos de final ante Marruecos. Para poner en valor lo realizado por su conjunto, Marsch recordó la fortaleza marroquí: “Pudimos llevar al límite a un gran equipo que no pierde desde hace no sé cuánto tiempo, fuimos más en todos los aspectos”.

Jesse Marsch, DT de Canadá, no quiso saber nada con la cámara tras la goleada sufrida ante Marruecos...



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“Fuimos más en cuanto al plan de partido, a la idea de cómo queríamos jugar al fútbol; también en que este grupo de jugadores creyera en sí mismo y fuera a buscar el partido”, amplió sobre los aspectos en los que vio mejor a sus dirigidos, pese a perder por un resultado abultado.

En la pausa de hidratación del segundo tiempo, cuando Canadá ya perdía 1-0 con Marruecos, Marsch no quiso intromisiones durante la charla con sus dirigidos: le hizo gestos al camarógrafo para que se corriera mientras se desarrollara el diálogo con los futbolistas.

Los hinchas canadienses que viajaron a Houston reconocieron al equipo (AP Photo/Ashley Landis) ap - AP

Canadá se marchó aplaudido por sus hinchas de un certamen que Marsch desea ver como un punto de inflexión favorable. “No tuvimos problemas en aumentar la intensidad, seguimos siendo más en eso también, pero ellos tuvieron un poco más de calidad en el último tercio”, insistió.