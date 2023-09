escuchar

Los fanáticos de Lionel Messi siempre están a la espera de conocer cualquier tipo de detalle que los acerque un poquito más a la intimidad de su día a día. Enloquecen cuando lo ven dentro de la cancha y más aún cuando hace uno de sus golazos de tiro libre, como el que le dio la victoria a la Argentina ante Ecuador en las Eliminatorias. Pero también se emocionan con cosas más personales, como cuando cena una pizza en Miami de un reconocido local argentino o toma unos mates en el entrenamiento de su hijo Thiago. Pero ahora, los fans tuvieron acceso a una de las cosas más privadas del futbolista: su foto de perfil en WhatsApp. Su sobrino Tomás Messi mostró cuál es la imagen en cuestión y una coincidencia con su esposa Antonela Roccuzzo sorprendió a más de uno.

Tomás Messi, es el hijo mayor de Matías, uno de los hermanos mayores de “La Pulga”. Así como hace un tiempo, contó que el mejor regalo que le hizo su tío fueron los grupos que tocaron en su fiesta de 18, Los Palmeras, Fer Palacio y Damas Gratis, ahora reveló otra intimidad. En el programa de streaming Degenera2 le mostró al mundo la foto de perfil de Leo en WhatsApp, una ya conocida y que dio la vuelta al mundo. ¿Cuál es? Una tierna postal junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en uno de los momentos más felices de su vida: después de haber ganado la Copa del Mundo.

Una de los sobrinos de Leo Messi mostró la foto de WhatsApp del futbolista (TikTok @degenera_2)

“Esa es la foto del mejor futbolista de la historia; lógicamente con la familia, con su copita. Bastante esperable de parte de Leo”, comentó uno de los conductores del programa de streaming. Y es que la imagen remonta a ese día tan especial que quedará grabado en la cabeza de los argentinos eternamente.

La foto en cuestión data justamente del 18 de diciembre de 2022, día en el que la selección argentina se consagró campeón del mundo después de 36 años. Tras levantar la copa, Leo Messi celebró el triunfo con sus cuatro amores y se sacaron una foto en familia con el Estadio Lusail de fondo. Antonela Roccuzzo compartió la postal en Instagram y cosechó más de 21 millón y medio de Me Gusta. Incluso la eligió como foto de perfil en dicha red social.

Esta es la imagen que tiene Lionel Messi en WhatsApp (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Paradójicamente, esta es la misma foto que tiene Antonela de fondo de pantalla en su celular. A comienzos de agosto, cuando Lionel Messi debutó en el Inter Miami, en Estados Unidos, un video que compartió la fanpage @queen.anto dejó en evidencia la imagen que eligió Roccuzzo para visualizar cada vez que prende su teléfono.

La foto que tendría Anto Roccuzzo como fondo de pantalla Instagram @antonelaroccuzzo

Lionel Messi fue con Mateo y Ciro a ver un entrenamiento de Thiago y tuvo un tierno gesto que enloqueció a todos

El mejor jugador del mundo dejó en claro que para él, la familia es lo primero y disfruta de pasar tiempo con su esposa y sus hijos en cada oportunidad que tiene. Tras culminar sus compromisos con “La Scaloneta”, regresó a los Estados Unidos y el sábado, como no fue convocado por Gerardo ‘Tata’ Martino para jugar con Inter Miami, fue con Mateo y Ciro al entrenamiento de Thiago, quien con 10 años debutó en la Sub 12 del club.

El tierno gesto de Leo Messi durante el entrenamiento de Thiago (Twitter @M30Xtra)

Con un look relajado de bermudas, zapatillas y remera, el 10 presenció el entrenamiento matutino de su primogénito. Recorrió la cancha con el mate en la mano y hasta se puso en “modo DT” y dio algunas indicaciones. Pero, hubo una escena en particular que conmovió a más de uno. En uno de los videos que se viralizaron se pudo ver el momento en el que un futbolista de las juveniles del club se acercó a saludarlo mientras él estaba sentado en el césped junto a Mateo. Fiel a su estilo, Leo no dudó en devolverle el gesto y le extendió la mano con una sonrisa.