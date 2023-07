Tomás, el sobrino de Messi, contó cuál fue el mejor regalo que le hizo Leo: “Fue una locura”

escuchar

Lionel Messi es una de las figuras más importantes en el mundo del deporte. Sus apariciones públicas suelen causar revuelo en sus seguidores, quienes están atentos a cada movimiento suyo. Además de una gran masa que lo sigue, sus familiares también están en contacto, y uno de ellos, Tomás, su sobrino, contó una historia acerca de cuál fue el mejor regalo que recibió del futbolista.

En diálogo con Giro perfecto, un programa que se emite por Qué Flá, en la plataforma Twitch, Tomás mantuvo una larga entrevista donde se tocaron varios temas referidos a la intimidad de Leo. Uno de ellos fue el mejor obsequio que recibió por parte del rosarino, quien conoce sus gustos musicales y lo sorprendió en su cumpleaños.

Cuál fue el mejor regalo que recibió Tomás Messi de su tío Lionel

Con motivo de su aniversario número 18, Messi decidió cumplirle uno de los sueños al joven y al llegar a la fiesta se acercó para hablar con él. Como parte de la estrategia, se lo llevó lejos de sus amigos para que los organizadores tengan el tiempo suficiente para armar un escenario donde tocaron desde Los Palmeras, pasando por Fer Palacio y culminando con Damas Gratis.

“El mejor regalo fueron los grupos que trajo para mi fiesta de 18 años”, comenzó Tomás Messi y siguió con una especie de presagio que vivió con sus amigos al imaginarse que tocarían Los Palmeras en su cumpleaños: “Se había rumoreado en el salón, donde estábamos todos pasados de copas, que iban a aparecer ellos. Entonces, de la nada, viene Leo y me lleva lejos de todos, ahí fue cuando me di vuelta y estaban armado todo el escenario”, confesó.

Por otra parte, Tomás se refirió a su tío, a quien lo calificó como “una máquina de competir” y una persona completamente tranquila cuando se encuentra alejado de las cámaras y de los campos de juego. “Leo es cómo se ve, una persona grandiosa, hace bastantes chistes, pero también tiene su momento tranquilo. En familia lo trato como a uno más, lo dejamos descansar. Eso sí, es una máquina de competir”, aseguró.

David Beckham contó detalles sobre la contratación de Lionel Messi

El futuro de Lionel Messi estará en los Estados Unidos. Después de pasar un tiempo con su familia de vacaciones, el ‘10′ de la selección argentina decidió seguir su carrera profesional en el Inter Miami, equipo que preside David Beckham, el exjugador de Manchester United.

En una charla desarrollada en la Sinagoga St. Johns Wood United de Londres, el dueño del Inter Miami explicó cómo fue el día que el mundo se enteró del arribo de Lionel Messi a la MLS: “Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Porque usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, sintetizó, sorprendido el empresario.

Por último, Beckham reafirmó el compromiso con los hinchas del equipo de la MLS, a quienes les prometió traer a las figuras del fútbol mundial: “Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans”, cerró.

LA NACION