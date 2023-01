Lionel Messi contó que chatea con Riquelme e hizo delirar a los hinchas de Boca

escuchar

Uno de los momentos más recordados del Mundial, por fuera de lo futbolístico, fue el gesto del Topo Gigio que Lionel Messi le dedicó al entrenador de Países Bajos, Louis van Gaal. La Pulga se puso de cara al banco de suplentes, y al igual que Juan Román Riquelme (hace más de veinte años atrás), ubicó sus dos manos detrás de sus orejas. Con esa excusa, el astro argentino aprovechó para hablar sobre su relación con el vicepresidente de Boca Juniors. Sus palabras hicieron delirar a los hinchas xeneizes, quienes mostraron su alegría en las redes sociales.

En diálogo con Urbana Play, Messi contó que el festejo fue improvisado. Incluso, confesó que se arrepiente de haberlo hecho. “Salió en el momento. Sí sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (por Louis van Gaal) había comentado. Algunos de mis compañeros me decían: ‘¿Viste lo que dijo?’. A propósito (risas)”.

“Cuando termina todo, obviamente, no me gusta eso que hice, lo que pasó después, el ‘andá pa’ allá' y todo eso, pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, y pasa todo muy rápido. No te da para pensar en nada, y uno reacciona como reacciona, pero en realidad, no estaba nada pensado”, detalló.

Tras reiterar que no le gusta “dejar esa imagen”, Messi contó que habló “con Román” después del partido. “En realidad, escribía siempre después de los partidos, me hablaba con él; no sólo en el Mundial, sino durante todos los años, siempre hablo de vez en cuando con Román (Riquelme). Y en este Mundial, después de los partidos, nos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso”, subrayó.

Lionel Messi habló de Riquelme e hizo delirar a los hinchas de Boca

En ese momento, el periodista Andy Kuznetzoff le recordó lo que días atrás dijo Riquelme sobre su actitud en aquel encuentro, a lo que Messi respondió: “Román siempre que habla de mí tiene títulos de ese estilo, y bueno, como digo, hablamos muy seguido con él”.

“Messi hablando de Juan Román Riquelme. El mejor video que vas a ver hoy”, tuiteó la cuenta partidaria “Rincón Bostero”. “Gracias Dios por hacerme argentina y bostera”, “Me emociono solo de imaginar a Messi y Román chateando” o “TRAELO ROMÁN”, fueron otras de las publicaciones de los hinchas de Boca en relación a las declaraciones de Messi sobre el ídolo xeneize.

El cruce con Wout Weghorst

En otro orden, el referente albiceleste ahondó en el partido contra Países Bajos. En particular, explicó a qué se debió su enojo con los futbolistas de La Naranja; especialmente, con el delantero del Manchester United, Wout Weghorst.

Weghorst celebra y Messi lo padece, durante el encuentro entre la Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final de Qatar 2022

En esa línea, señaló que su mítico “andá pa’ allá bobo” tuvo lugar segundos después de la finalización del partido. “Estaba en la zona mixta, pero recién estaba terminado el partido. (...) Habían pasado muchísimas cosas dentro de la cancha, no tanto con van Gaal, sino con ese jugador (por Weghorst) y un par más”.

Messi dijo que fue un “momento de tensión, de roces, de cruces”, en el marco de un encuentro que la selección terminó ganando por penales y después de ir arriba en el marcador. A eso, además, le sumó “la calentura con el árbitro”

LA NACION