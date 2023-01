La historia de la estampita que recibió Lionel Messi y lo emocionó: “Seguro que él me vio levantar la Copa”

escuchar

Este lunes, en la prolongada entrevista que le realizó Andy Kusnetzoff a Lionel Messi para Perros de la calle (Urbana Play), se vivió un momento de una gran intensidad emocional cuando el 10 de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 recibió, a través del conductor, una estampita de San Messi que le hizo llegar una hincha argentina llamada Juliana. Lo significativo fue que esa imagen la había realizado Tomás, esposo de Juliana y fanático del astro argentino, que murió en un accidente de moto en 2020.

“Con que esta estampita le llegue a Leo, yo soy feliz”, había dicho Juliana Yantorno en diálogo con Kusnetzoff, en Urbana Play, en diciembre del año pasado, cuando la selección argentina recién había obtenido su tercera estrella. Ella hacía referencia a una estampita de San Messi con una oración al dorso, el “Messi nuestro”, que su marido Tomás Braham había diseñado en homenaje al ídolo argentino cuando se disputó la copa de Rusia 2018.

Andy Kusnetzoff le entregó una estampita a Messi en un gesto que emocionó a una oyente

La historia de esa figura del 10 ataviado y con la aureola de un santo había llegado a emocionar al conductor de Perros de la calle, que entrevistó en diciembre a Juliana. En ese diálogo, el periodista le prometió a su entrevistada que, de alguna manera, la estampita que había diseñado junto a Tomas le llegaría al capitán argentino. Esto finalmente sucedió este lunes cuando, en un conmovedor episodio, Kusnetzoff le dio en mano su estampita al mismísimo Leo Messi.

La historia de la estampita

Juliana estuvo presente, a través de Zoom, en esa entrega. Ella se había tomado unos momentos poco antes para contarle al astro la historia de su estampita. “Tomás fue a Rusia en 2018 para el mundial y antes de ir para allá me pidió hacer unas estampitas con la oración del Messi nuestro que él había escrito”, comenzó. “Estaba chiflado tu marido”, la interrumpió, con humor, el conductor. “Estaba bastante loco porque lo amaba a Messi”, continuó.

La estampita de San Messi diseñada por Tomas Braham y su esposa Juliana Yantorno Ig / Thomibraham

Ante la atenta escucha del 10 del seleccionado, que también vivió con gran emotividad el momento, Juliana continuó su historia: “En 2020 yo estaba embarazada de dos meses de Aureliano y Tomi tiene un accidente de moto y fallece en el acto. El embarazo por suerte siguió bien y el 11 de julio, o sea un día después de (la obtención de) la Copa América, nació Aureliano”.

“Pasó el tiempo, llegó el mundial -continuó la joven, que pronto se convirtió en tendencia en las redes sociales-, reviví las estampitas. Se las empecé a dar a amigos, muy tímidamente y un día estaba sola en casa y dije: ‘No, esto, yo se lo tengo que hacer llegar a todo el mundo’”.

Tomás Braham, en el mundial de Rusia 2018, cuando hizo la estampita para Lionel Messi Ig / @thomibraham

Entonces, tras escuchar la historia de la estampita, Kusnetzoff, que estaba al lado de Messi le dijo a Juliana: “¿Y yo qué te prometí?”. “Me lo prometiste, sí... que se la ibas a hacer llegar a Messi”. Entonces, el conductor tomó la estampa y, en un acto solemne, le dijo al 10: “Leo, te hago llegar la estampita”. Y se la dio.

Del otro lado del Zoom, Juliana, que vestía la camiseta de la selección, se llevo las manos a la cara para contener su emoción, que se volvió todavía más intensa cuando Messi la saludó con un simple: “Hola, Juli”. “No puedo creerlo”, dijo la chica, a quien se le mezclaban las sonrisas con las lágrimas por el momento conmovedor que vivía.

Juliana se emocionó profundamente cuando Lionel Messi recibió la estampita que había diseñado su marido Catprua urbana play

“Seguro que me vio levantar la Copa”

Tras recibir el particular regalo, Messi tomó el micrófono para decir, en relación a Tomás y a otras personas ausentes: “Acá tengo la estampita y, perdón que te diga esto pero seguro que él me vio levantar la Copa de algún lado, tengo muchos seres queridos que se fueron también, y que deseaban verme campeón con la selección y que, bueno, mucho por el tema del Covid o por otros motivos no lo pudieron hacer”.

“Pero estoy seguro de que de algún lado también lo disfrutaron y no tengo dudas de que él también lo habrá hecho de esa manera, así que, nada, gracias por hacerme llegar la estampita y un placer saludarte”, añadió el capitán albiceleste.

Poco más tarde, Messi agregó un emotivo agradecimiento: “Aprovecho para decirte que sé muchísimas cosas de muchísima gente que hizo locuras como las que hizo tu marido y que yo le agradezco a todo el mundo. Vos tuviste la suerte de poder contactar con Andy y que podamos hablar acá y que me llegue la estampita pero sé que hay millones de personas que hacen muchísimas cosas, y quiero agradecerle a todo el mundo por todo el cariño que recibí siempre. Sé que fueron muy pocos los que me criticaron en los momentos duros pero sé que el resto estuvo al lado mío”.

Messi nuestro, la oración que viene al dorso de la estampita de San Messi Ig / @thomibraham

Sobre el final del diálogo con Messi y Juliana, Kusnetzoff aprovechó para leer el Messi nuestro, que el ídolo argentino escuchó con una sonrisa en los labios: “Messi nuestro que estás la cancha, santificada sea tu zurda, vengan a nosotros tus lujos, hágase tu voluntad, de jugada o pelota parada”. “Es un montón, es un montón”, repitió Messi tras escuchar y añadió: “Se le fue la mano”.

El resto de la oración al capitán albiceleste campeón del mundo, que Andy Kusnetzoff no llegó a leer, dice lo siguiente: “Danos hoy la gambeta de cada partido, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia y líbranos del mal fútbol. Amén”.

