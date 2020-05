El futbolista y cantante publicó la canción "Amame dos veces", de The Doors, en plena reconciliación con su ex Crédito: Instagram

El cantante y futbolista Daniel Osvaldo compartió en las redes el tema "Love me two times" (Ámame dos veces, en español), de The Doors , en una versión grabada junto con otros músicos, cada uno desde su casa, y la letra de la canción podría ser una indirecta para su ex y madre de su hijo, Jimena Barón .

Es que la cantante y modelo está pasando la cuarentena en el departamento del delantero de Banfield junto con su hijo Morrison , lo que despertó las sospechas de sus seguidores sobre si están en pareja de nuevo o no.

Sin embargo, Jimena aclaró que tiene un cuarto para ella sola y señaló en su Instagram que no tienen relaciones sexuales.

"Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papa´ y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. ¿Se terminara´ el mundo? Me quedo", escribió hace una semana la cantante explicando la razón por la que está viviendo con su ex Osvaldo .

Ayer, el futbolista compartió una publicación cantando el tema "Amame dos veces", de The Doors , y, aunque podría ser un mensaje para Jimena , con quien está en etapa de reconciliación, no fue él quien decidió interpretar esa canción, sino que fue invitado a hacerlo.

"Varias noches de música, charlas y buenos momentos, nos llevan a compartir ésta pasión musical con nuestro amigo @daniosvaldobv. ¡Gracias Dany Stone por tu enorme buena onda de siempre!", escribieron desde la banda Los Burritos en su canal de YouTube.