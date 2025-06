La reacción de Daniel Osvaldo en sus redes sociales tras el nacimiento del hijo de Jimena Barón

El viernes nació Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro. A pesar de que la actriz hizo un escueto posteo en sus redes sociales en referencia al bebé, manifestó la felicidad que esto significó para la pareja, en particular para ella, que se convirtió por segunda vez en madre. Sin embargo, desde el otro lado, su expareja, Daniel Osvaldo, tuvo una llamativa actividad de su perfil de Instagram, en donde subió imágenes melancólicas y hasta una que llamó la atención de sus seguidores.

Osvaldo es el padre de Morrison o “Momo”, como lo llama Jimena. Momo es el primer hijo de la actriz y único que tuvo con aquella pareja en 2014. Cabe recordar que ambos vivieron una apasionante relación y que después de varias idas y vueltas se separaron, en particular cuando el exfutbolista comenzó a salir con Giannina Maradona en una presunta infidelidad.

El posteo que hizo Daniel Osvaldo al tiempo que Jimena Barón anunciaba la llegada de Arturo (Fuente: Instagram/@daniosvaldobv)

Pese a que ahora mantienen un buen vínculo por el bienestar del hijo que comparten, Osvaldo fue indiferente a la felicidad de Barón. Ante sus fans, evitó pronunciarse al respecto de la llegada de Arturo.

En las historias de la red social antes mencionada, subió una foto junto a su madre y escribió: “Feliz cumpleaños, mamma. Te amo”. Allí no solo posó con su progenitora, sino también con su hermano. Luego sumó una tierna imagen de ellos abrazados y por último, fotografió un cuadro con una imagen muy importante para él, que recuerda aquella vez cruzó al Papa Francisco en el Vaticano.

Además, al posteo lo musicalizó con el tema “Sympathy For The Devil”, de The Rolling Stones. Traducido al español, esta canción describe la perspectiva del diablo, narrando eventos históricos y las acciones humanas desde su punto de vista. “Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero que te desconcierta es la naturaleza de mi juego”, es la parte del estribillo que eligió el ex de Jimena.

Daniel Osvaldo junto a su madre (Fuente: Instagram/@daniosvaldobv)

La relación entre Osvaldo y Barón empezó hace más de 10 años, cuando los dos intercambiaban mensajes por las redes sociales. Lo que pareció como un simple juego se transformó en algo más serio y en 2013 la actriz quedó embarazada del entonces futbolista. Un año más tarde nació Momo y en 2015 ella se separó del padre de su hijo por diferencias en el vínculo.

El recuerdo que compartió Daniel Osvaldo con el Papa Francisco (Fuente: Instagram/@daniosvaldobv)

En 2020 intentaron recomponer lo que alguna vez funcionó, en un contexto de pandemia. Si bien la artista tenía ilusiones de construir una familia sólida, eso no ocurrió y se terminaron distanciando nuevamente. Pese a la mediatización de su romance, en los últimos años saldaron sus deudas pendientes y ahora mantienen un trato cordial por el bienestar del pequeño. Si bien en diferentes ocasiones el ahora músico no habría cumplido con su rol de paternidad, frente a la presión externa poco a poco se hizo cargo de Morrison.

El posteo de Jimena Barón que confirmó el nacimiento de Arturo

El sábado Jimena Barón anunció mediante su cuenta de Instagram el nacimiento de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. A diferencia de sus posteos diarios, en esta oportunidad fue escueta y evitó extenderse con demasiadas palabras. De igual modo, dejó explícita su felicidad y la de su pareja.

El posteo de Jimena Barón que anunció el nacimiento de Arturo (Fuente: Instagram/@jmena)

“Bienvenido Arturo 13/6/2025“, comenzó la publicación que confirmó tanto el nombre como la fecha en que nació el bebé. ”Nos tenés en las nubes de felicidad hijo. Te amamos, mamá y papá“, continuó la actriz. En la foto se puede ver el pie tomado entre las manos de sus padres.

De inmediato recibieron una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores y personalidades de la farándula en la sección de comentarios, como: “Felicitaciones”, les dijo Marley. “¡Qué alegría! Felicidades a toda la familia. Los quiero", agregó Bárbara Lombardo, Paula Chavez sumó: “Aww ese momento. Bienvenido Arturo”, y “¡Felicidades, Jime!”, añadió Julieta Nair Calvo.