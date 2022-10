El tenso cruce entre Chavo Fucks y Cai Aimar por una decisión de Hugo Ibarra que terminó con los dos parados

escuchar

Los columnistas de F90 (ESPN), Chavo Fucks y Cai Aimar, protagonizaron este jueves al mediodía en el programa que conduce Sebastián Vignolo, una fuerte discusión, que incluso, los llevó a ambos a levantarse de sus asientos. En este caso, el objeto de debate fue la decisión del entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, de no reemplazar al arquero del equipo, Javier García, sobre el final del partido ante Patronato, por las semifinales de Copa Argentina, para que Agustín Rossi atajara los penales en la definición.

En ese sentido, el exentrenador consideró correcta la decisión de Ibarra de mantenerle el puesto a García, al margen de las cualidades de Rossi en la materia. Mientras tanto, Fucks estimó más conveniente la inclusión del especialista en penales en el debido momento, amparado en una presunta modernidad.

En el marco del análisis de la eliminación de Boca, el comentarista deportivo dijo: “Lo que yo le reprocharía (a Ibarra), es por qué no puso a Rossi para atajar los penales”. Inmediatamente, el animador lo cruzó, y emitió su contundente opinión al respecto: “No, sería una falta de respeto”. A su turno, Fucks retrucó: “¿Cómo falta de respeto? ¡Es el mejor atajador de penales del mundo!”. Por su parte, el periodista Daniel Arcucci contestó: “No es una falta de respeto”.

Para sostener su punto de vista, El Chavo recordó que el propio Louis van Gaal sustituyó a un arquero en un Mundial por ser especialista en atajar penales. Por su lado, Aimar se puso en el lugar de García, y replicó: “Pero Chavo, si vos sos el arquero y te reemplazan para atajar los penales, es una falta de respeto. ¿Vos que sos, entonces?”, consideró. En consonancia con el ex DT, Vignolo acotó que García, además, “se tiró bien en casi todos” los penales que le dispararon.

Agustín Rossi se quedó en el banco de suplentes en la definición por penales de Boca contra Patronato por Copa Argentina Aníbal Greco - La Nación

En línea con Fucks, Cholo Sottile calificó como “antiguo” el concepto de Aimar, a lo que Fucks acotó: “Muy antiguo”. Después, Vignolo puso en contexto las características de García como jugador. “No es un chiquito. Le dieron este torneo porque no ataja en el campeonato, que es un torneo menor para Boca. Si yo soy García y me dicen: ‘correte que entra Rossi’, agarro el bolso y me voy”, lanzó, sin medias tintas.

Respaldado en el relator, Aimar les espetó a Fucks y Sottile: “A mí me gustaría ver si les pasa a ustedes, si ustedes fueran arquero y los cambian así, Chavo. No jodas, acá es fácil decir hay que cambiarlos. Vamos. Y aparte, atajó un penal”. Inmutable, el conductor radial reiteró: “Es un concepto muy antiguo”. Sin avergonzarse, El Pollo apoyó a Aimar, y se jactó: “Somos antiguos. Yo estoy con vos”.

Redoblando la apuesta, el panelista les pidió que se “aggiornen”. Seguidamente, El Cai le hizo un reclamo Chavo. “Acá, es fácil, sentadito, ahí como estás vos: ‘tiene que hacer cambio de arquero’”, agregó. Dispuesto a ganar la discusión, Diego se paró para desafiar a su colega: “¿Cómo es fácil? Me paro así es más difícil: tiene que cambiar al arquero”. Lejos de achicarse, el exentrenador retrucó, mientras se acercaba al periodista: “Yo también me paro. ¿te parece fácil a vos? Me gustaría que estuvieras en el lugar de ellos. ¿Qué me venís a decir?”.

Por suerte, el intercambio se quedó en el plano de las palabras, y Aimar retrocedió en su posición. Aún de pie, Fucks sostuvo: “Sí, tiene que haber cambio de arquero. Rossi, según estadísticas, es uno de los mejores atajadores de penales del mundo, y lo tenés sentado en el banco una definición por penales”.

