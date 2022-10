La inesperada reflexión de Oscar Ruggeri sobre Luca Langoni que sorprendió a sus compañeros

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, realizó este viernes un inesperado comentario respecto de Luca Langoni, el delantero de Boca Juniors que, en el decisivo partido entre el conjunto xeneize y Gimnasia (LP), marcó el gol de la victoria para el equipo de Hugo Ibarra.

Los periodistas se encontraban analizando la mesura que tiene el juvenil atacante a la hora de declarar, cuando el Cabezón sorprendió con una reflexión fuera de libreto. Al terminar de repasar las respuestas de Langoni post partidos en los que fue figura, Ruggeri lanzó su opinión.

Poniéndose en el lugar de los cronistas, con el objetivo de poner a prueba el nivel de educación del futbolista, Oscar dijo: “Yo, como periodista, le hubiese hecho una pregunta en inglés a ver si me sabe responder. Si no me sabe responder, es una falla del club. Tienen que hablar inglés, pero urgente”.

La reflexión de Ruggeri sorprendió a propios y extraños, puesto que el foco estaba puesto, en ese momento, en las capacidades del jugador. El conductor del programa, Sebastián Vignolo, decidió tomárselo a la risa y respondió, con humildad, que si hubiera que entrevistarlo en inglés, “tendría que ir otro a preguntarle, yo no podría”.

Más serio, Ruggeri contestó que, en ese caso, entonces, se trata de “una falla de los periodistas”. Conocedor de sus limitaciones, Vignolo le dio la razón a su compañero. Luego, el exdefensor de la selección argentina se explayó sobre sus dichos respecto del conocimiento en inglés de Langoni: “¿Sabés por qué te digo? Todos los clubes ingleses, que son los que ponen billetes grosos, los tienen en agendas y con videos a todos los pibes. Si a este lo llaman de Inglaterra, él contesta y ya habla”.

Por otro lado, el exfutbolista destacó la importancia de los jugadores más grandes del plantel xeneize para que Langoni y sus compañeros juveniles puedan desarrollarse en la Primera del club con soltura. En ese sentido, ponderó que los futbolistas formados en la institución de la Ribera sean promocionados en un contexto donde están rodeados, también, de jugadores de experiencia, quienes son clave en su rol de desarrollo.

“Si tenes a los grandes con esa capacidad de líder y preocuparse por los chicos, no tenga dudas de que lo están agarrando. Hay veces que hay una invasión de tantos chicos que se cansan y se van a la casa”, diferenció. Por último, Ruggeri cerró con una opinión sobre la formación de los jugadores en Argentina: “Tendría que ser una obligación que todos los pibes de inferiores hablen en inglés”.

Más adelante en el programa, el cronista Diego Monroig contó que “es obligación para los chicos en Boca andar bien en cuanto a notas y a aprobar todo en las inferiores en la escuela, que por supuesto, tienen inglés. El que no anda bien en la escuela no juega ese fin de semana. Cuando terminan la escuela, como en el caso de Langoni, depende de querer perfeccionarlo cada uno”. Además, el periodista identificado con Boca reveló que el club tiene la idea “de construir una escuela en el predio de Ezeiza para los jugadores”.

