El intenso cruce entre Cai Aimar y Chavo Fucks por las suspicacias en torno a la última fecha: “¿Qué querés decir?”

Los columnistas de F90 (ESPN), Cai Aimar y Chavo Fucks, protagonizaron este viernes un sonado cruce por las suspicacias de la última fecha del campeonato, cuyos partidos definitorios son Boca Juniors vs Independiente y Racing Club vs River Plate.

Afuera de la pelea por el título, algunos hinchas especulan con la posibilidad de que El Rojo y el conjunto millonario desistan de ganar, para que sus eternos rivales no se coronen campeones. Con este tema como disparador, los periodistas del programa se trenzaron con los exfutbolistas, quienes aseguraron que nunca “se tiraron para atrás” en un partido de fútbol.

En ese marco, Fucks le dijo a su compañero Oscar Ruggeri: “A vos no se te escapa que en las redes o en la calle, existe la idea de que Independiente no va a darle un campeonato a Racing, y que River va a hacer lo mismo con Boca”. Inicialmente, al Cabezón le había molestado que El Chavo asegurara que “si a alguien no va a darle los puntos Falcioni, es a Riquelme”, en relación a la disputa que mantuvieron cuando uno era entrenador y el otro futbolista.

Juan Román Riquelme junto a Julio César Falcioni, una relación que siempre tuvo idas y venidas

A raíz de ese comentario, Oscar pidió: “Pero disculpen, nono. No tiren así cosas. ¿Cómo no va a darle los puntos por Riquelme? Van a dar la vida por Independiente, porque es su último partido (NdeR: Falcioni se va del Rojo al finalizar este torneo), y porque es su función. Firmó un contrato. Falcioni no va a la cancha de Boca en contra de Riquelme”.

En ese momento, el comentarista deportivo contradijo a su colega, y argumentó que “es uno de los elementos” que estimularán a Independiente para vencer a Boca. En el marco de ese debate, Aimar le cuestionó al Chavo: “¿Vos crees que puede pasar eso, que le van a entregar los puntos?”. Rendido, Fucks replicó: “No, Cai, ni te voy a contestar”.

Enojado, el exentrenador le respondió al columnista con un insulto: “No, no, las pe..., porque a cada rato están insinuando que los jugadores...”. Antes de que pudiera terminar su respuesta, El Chavo le repreguntó: “¿Quién insinúa?”, a lo que Aimar replicó, con cierta imprecisión: “Todos”.

Después, Arcucci desafió a los tres exjugadores presentes (Ruggeri, Navarro Montoya y el propio Aimar) a que le digan “si no hay barra bravas que van y aprietan a los jugadores y les dicen ‘no se gana el domingo’”. Falto de palabras, El Cai se levantó de su asiento e inquirió a Arcucci: “¿Pero cómo? Mirá lo que dice. ¿El jugador va a ir para atrás? Me da bronca con qué facilidad lo dice”. Por su parte, Daniel citó el caso del partido que disputaron Quilmes y Racing en 2013. En esa ocasión, la derrota de La Academia ayudó a que su eterno rival descendiera a la segunda categoría del fútbol argentino.

Marcelo Gallardo, inesperado árbitro del torneo en su último partido oficial al frente del conjunto millonario Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Por último, intervino Fucks para decir que “nadie orina agua bendita: ni los futbolistas, ni los dirigentes, ni los periodistas”, tras lo cual los tres exjugadores saltaron al unísono para retrucarle: “¿Qué querés decir?”. Harto, el panelista le reclamó a Aimar: “Vos saltaste por algo que todos saben que pasó un millón de veces. O no sos hacemos lo sigues y seguimos hablando de Langoni, o seguimos hablando de esto”.

