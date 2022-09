“Me quisiste dar clase”: el picante ida y vuelta entre Chavo Fucks y Cholo Sottile

Los columnistas de F90 (ESPN), Chavo Fucks y Cholo Sottile, tuvieron este jueves un fuerte intercambio en relación a la formación de los futbolistas, a partir de una vieja declaración del director técnico de la selección argentina sub-17, Pablo Aimar, en una charla que tuvo lugar en la Fundación River Plate.

“Para mí, no se entrena igual a adultos que a chicos. Algunas cosas sí, pero otras... a un chico de 15 años, de 14, o de 13, mi opinión es que tiene que ser más salvaje, más libre de toque. Con el tiempo, las cuestiones tácticas se incorporan. Para hacer un movimiento táctico, para recibir una pelota, tenés que tener con qué quedártela. Hoy tienen menos ‘el jugar por jugar’. Y jugar por jugar, es maravilloso”, dijo Aimar.

Tras reproducir el video de la declaración, algunos de los periodistas de F90 adularon al entrenador. Allí, el conductor Sebastián Vignolo advirtió que Fucks no intervenía en la conversación. “¿Te aburre? Porque vi que me hizo cara”, le dijo el animador al comentarista deportivo.

Pablo AImar, DT del seleccionado sub 17 argentino

Entre risas, el Chavo respondió: “No es que me aburra. Yo creo que hay una enorme diferencia entre jugar a la pelota y jugar al fútbol. Yo creo que son dos cosas distintas. El futbol es un deporte, y jugar a la pelota, es un juego, (como) la escondida, la mancha”.

Luego, Fucks consideró que “lo que dijo Aimar, que lo dijo con palabras lindas y muy bien, lo dicen el 95, el 98% de los técnicos que dirigen infantiles. Lo que pasa es que no tienen tanta chapa. Los pibes de 12 o 13 tienen que jugar para tener técnica, pero necesitan una orientación”.

En disenso con el Chavo, el periodista Cholo Sottile acotó: “No estoy tan seguro”. “Yo sí. Y vi muchos partidos”, replicó Fucks quien, ofendido, agregó: “Yo también, ¿a qué te pensás que jugaba mi hijo? ¿Al ajedrez? Todo el circuito que estás haciendo vos por infantiles, yo lo hice hace diez años. Vos me hablás como si yo no supiera”.

En un tono más elevado, Sottile le espetó, con ironía: “Después me seguís contando qué me voy a encontrar en la vida”. En tanto, el columnista lanzó: “Vos me quisiste dar clase, y te dije: ‘Mirá, yo lo hice antes. Eso ya lo sé'”. Sin ánimos de continuar la discusión, el Cholo le devolvió: “No, eso es lo que vos creés. Yo no le puedo dar clase a nadie. Lo que te quiero marcar es esto. Yo te digo: vi otra cosa”. En tanto, Fucks replicó: “Pero hay tipos que laburan muy bien en infantiles”.

Luego de discutir unos segundos más, Sottile le reclamó a Fucks: “¿Por que tenés la verdad absoluta? ¿Por qué no puede haber otra mirada, otra percepción?”. En ese momento, el Chavo le advirtió que se trataba de “un debate”. Asimismo, sobre los dichos de Aimar, concluyó: “Parece que Pablo es un fenómeno y dijo una verdad revelada, pero es el ABC del futbol argentino”.