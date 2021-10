El tenso ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y Jorge Bermúdez: “Yo fui crítico de ustedes”

Oscar Ruggeri, panelista de ESPN, es muy crítico de la actual dirigencia de Boca Juniors. En más de una ocasión, el “Cabezón” apuntó contra Juan Román Riquelme y sus excompañeros de equipo. Incluso, hasta llegó a decir que el club le “da risa” por su desorden. Este lunes, entrevistó a Jorge Bermúdez y le manifestó sus disensos.

“Yo te voy a decir algo. Mirá: yo fui crítico de ustedes, te lo quiero decir ahora que viniste personalmente . Porque me parecía que Boca estaba por encima de todo”, le dijo el exdefensor de la Selección argentina a Bermúdez.

Al mismo tiempo, admitió que ahora ve las cosas de otro modo: “No sé qué hicieron, pero es como que se juntaron y dijeron, señores: ‘De ahora en más va a hablar esta persona, se va a hablar de esto, y se va a hablar de esto, nada más’. Pero yo te lo quiero decir, porque no me quiero ir de acá sin decirte que fui crítico de cosas que no me gustaron de ustedes como jugador de fútbol que fui yo también, cosas que han dicho, que han hecho, que me parecía que no estaba bien”.

El tenso cruce entre Oscar Ruggeri y Jorge Bermúdez: “Te lo quiero decir personalmente”

A su vez, Ruggeri le preguntó a Bermúdez “quién está encargado de informar” lo que sucede en el departamento de fútbol de boca. El “Patrón” contestó: “A veces, el hecho de comunicar cada detalle no es labor de aquellas personas que están en el día a día tratando de que las cosas funcionen”.

Luego, Oscar le recordó al excapitán xeneize cuando, en el marco de la presentación del jugador Carlos Zambrano, lo definió como un “defensor de verdad” . “Yo escucho que un dirigente que fue jugador dice eso, no te sentís bien, Jorge ”, le dijo. Ante eso, Bermúdez aclaró que su intención no fue “lastimar” a los defensores del club, sino “que compitieran” entre sí. Y agregó: “Me encanta hablar de esta manera , porque así, la gente entiende cuáles son las intenciones”.

Por último, el exdefensor del conjunto “Albiceleste” le preguntó a Bermúdez si consideraba que estaba “bien” lo que había dicho sobre Carlos Tevez y su presunta condición de “exjugador”. El exjugador de Colombia respondió: “Lo que dijimos se sacó de contexto. Cuando llegamos, la primera declaración en el tema Tevez fue esa. (...) Yo te acepto que en el momento que en el Consejo empieza a trabajar no pensaba en la comunicaron hacia afuera (...). En la vida, nos vamos acomodando en las funciones y circunstancias que cada uno tenemos”.