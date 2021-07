El trágico final de Julián Gómez, el niño de 13 años que lloró cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia

El 28 de julio de 2019, el mundo conoció a Julián Gómez, un niño de 13 años cuya imagen se viralizó luego de que rompiera en llanto tras el triunfo de su ídolo y compatriota, el ciclista colombiano Egan Bernal, en el Tour de Francia. Ahora el adolescente volvió a ser noticia, pero por un hecho trágico: murió atropellado por un camión mientras entrenaba con su bicicleta.

Según precisó la Policía, Julián Gómez se encontraba transitando la ruta colombiana que une su ciudad de origen, Zipaquirá, y Cajicá, cuando fue embestido por un camión. El siniestro se produjo a las 9 de la mañana del 18 de julio y Julián Gómez murió en el acto.

La información respecto del accidente fatal la confirmó Fabio Rodríguez, quien dirige el equipo en el que competía el pequeño. “Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañaré por siempre, mi querido Julián”, escribió en su cuenta de Twitter el colombiano de 54 años.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021

La muerte de Julián generó una repercusión semejante que hasta el presidente de Colombia se manifestó al respecto. “Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad”, escribió Iván Duque en su cuenta de Twitter.

Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2021

El adolescente, cuya muerte se produjo el mismo día que el esloveno Tadej Pogacar ganara el Tour de Francia, era una promesa del ciclismo de su país. De hecho, había sido seleccionado por el Ministerio de Deportes para el programa Talentos Colombia.

“Cuando yo sea grande quiero ser como él: ganar el Tour, el Giro de Italia”, había declarado Julián en varios medios de comunicación en referencia a Egan Bernal, quien en 2019 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el prestigioso Tour de Francia.

Ay Juliancito ahora todos vamos a llorar por ti. 😭😭😭 pic.twitter.com/ATJVP9GqQK — L.C. Cifuentes (@CifuentesArte) July 18, 2021

En su momento, el niño se quebró de la emoción luego de que su ídolo ganara y su imagen se reprodujo en todo el mundo. Luego, además, pudo conocerlo en personal.

LA NACION