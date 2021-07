Lionel Messi mostró su “permitido” y desató una avalancha de memes y criticas a Ronaldo

Después de haber conquistado la Copa América en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro frente a Brasil, Lionel Messi disfruta de unas merecidas vacaciones en Miami. El capitán de la selección argentina viajó hasta Florida, en Estados Unidos, junto a su familia y amigos para relajarse unos días mientras espera lo que sucederá con su futuro en Barcelona y la inminente renovación de su contrato.

Aunque el astro se comporta en las comidas como un verdadero profesional de élite, suele darse algunos gustos que lo alejan de la estricta dieta que lleva a cabo. En esta ocasión, al estar tan distendido y feliz, Messi abandonó por un rato el cuidado personal y publicó una foto en la que sostiene una hamburguesa doble con huevo y otros ingredientes.

La imagen que el crack rosarino posteó en una historia de Instagram, sorprendió a todos sus fanáticos y se viralizó en cuestión de minutos con una catarata de memes que inundaron las redes sociales.

En la foto, el flamante campeón luce sonriente mientras sostiene el plato con la hamburguesa. Esta actitud fue el desencadenante para que los usuarios reaccionaran a modo de broma contra quienes se cuidan en exceso con las comidas y optan por una vida más saludable. También hubo internautas que aprovecharon la oportunidad para criticar a Cristiano Ronaldo, un fanático del desmesurado cuidado de su físico.

“Miralo a Messi clavándose terrible hamburguesa, y vos comiendo pasto y vegetales haciéndote el fitness”, tuiteó un usuario. “Messi se clava alta hamburguesa y vos salchicha de estación te hacés el fit comiendo tostadas con palta”, escribió otro. “Pasaron 16 años para que Messi consiguiera su primer título con la selección mayor; merecidamente, Messi se come esa hamburguesa y la hamburguesa hace digestión por sí sola. Yo me como esa hamburguesa y no hago digestión en 16 años”, escribió un tercero.

Un internauta aprovechó la foto del astro argentino para criticar a CR7, quien en una conferencia de prensa durante la última Eurocopa prefirió tomar agua y no gaseosa. “Cristiano: ‘ay, no tomen Coca, hace mal a la salud’”, se burló el usuario y puso un emoji para aprobar la elección del menú de Messi.

