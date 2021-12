El tuit viral de un rival de Boca en la Copa Argentina: “Fuimos nosotros”

Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Argentina tras vencer a Talleres de Córdoba en la final. Sin embargo, su camino fue más largo que eso. En una competencia particular, el conjunto xeneize obtuvo el torneo tras derrotar a Claypole, Defensores de Belgrano, River Plate, Patronato, Argentinos Juniors y el equipo cordobés en la final. En tres de esos seis partidos, ganó los encuentros a través de la vía de los penales.

Como suele ocurrir en estas competencias, los clubes mas poderosos del país se miden ante equipos de menor valía. Quizás, ese sea, justamente, uno de sus grandes atractivos, ya que se ha vuelto relativamente habitual que los equipos más humildes derrotan a los más grandes.

Aunque no ocurrió en este caso, el equipo con el cual perdió Boca en los 32avos. del torneo, Claypole, se colgó una medalla una vez que el conjunto de Sebastián Battaglia se coronó ante Talleres este miércoles por la noche. Claro, no lo derrotó, pero le imprimió una ”mancha” en su gloria. Es que el conjunto que milita en la Primera C le anotó el único tanto que recibió en el torneo. “Finalizó la #CopaArgentina y los únicos que pudimos hacerle un gol a @BocaJrsOficial fuimos nosotros. ¡Felicidades campeones!”, escribió el CM de la institución del partido de Almirante Brown.

El tuit viral de Claypole Captura Twitter

La publicación de Claypole rápidamente se volvió viral y produjo comentarios de todo tipo en la red social. Algunos elogiaron el tuit, e incluso la propia cuenta de la Copa Argentina citó el posteo de @OficialClaypole. Como si fuera poco, la propia cuenta partidaria “La12tuittera” le dio el reconocimiento al representante digital de su rival al comienzo de la Copa.

El partido entre Boca y Claypole

Aquella noche en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, “El Tambo” abrió el marcador del partido a los 29 minutos del primer tiempo de la mano de Leonel Landaburu. Siete minutos después, Sebastián Villa igualaría el partido a través de un gol sucedido de un festejo que le valdría críticas por parte de algunos sectores de la prensa. Ya en el segundo tiempo, el volante Gonzalo Maroni marcó el gol de la victoria final por 2 a 1 para el entonces equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Leonel Landaburu festeja el gol que le acaba de marcar a Javier García Nicolas Aboaf

A lo largo del torneo, Boca marcó seis tantos y recibió solo uno. El goleador del equipo fue Mauro Zárate gracias a los dos goles de penal que marcó ante Defensores de Belgrano en los 16avos. de final. En tanto, el título se repartió entre Battaglia y Russo, ya que ambos dirigieron al equipo en la competencia.